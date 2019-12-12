Bilimsel toplantıda, yenidoğan ve çocuklar ele alındı

Lara Anadolu Hastanesi’nde düzenlenen bilimsel toplantıda, PreeklampsiGebelik ve Myomlar’, Yenidoğan Taramaları’ ve ‘Anorektal Malformasyonlar’ konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Hastane Genel Müdür Doktor Şükür Harmanda başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Antalya Aile Sağlığı Elemanları Derneği (ANTASED) üyeleri ve hastane kadrosu bir araya geldi. Toplantıda, Prof. Dr. Selahattin Kumru, ‘ PreeklampsiGebelik ve Myomlar’, Prof. Dr. Mustafa Akçakuş, ‘Yenidoğan Taramaları’ ve Prof. Dr. Adnan Aslan, ‘Anorektal Malformasyonlar’ konulu sunumlarını gerçekleştirdi. İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen sunumda; Prof. Dr. Kumru, Prof. Dr. Aslan ve Prof. Dr. Akçakuş, Antalya Aile Sağlığı Elemanları Derneği üyesi ebelerin tüm sorularını cevapladı.

ANTALYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.