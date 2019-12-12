Uyuşturucu satıcısı jandarmadan kaçamadı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve orman arazisini işgal suçlarından aranan şahıs, jandarmanın takibi sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu kullanmakbulundurmak, kasten yaralama ve orman arazisini işgal gibi suçlardan aranan Bayram E., D400 Karayolu yakınlarında Karacalar mahallesi sınırlarındaki evlerinde yakalandı. Bayrak E., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.

ANTALYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:28

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