Antalya- Konya yolunda kar yağışı

ANTALYAKonya yolunun Alacabel mevkisinde kar yağışı başladı.
AntalyaKonya yolunun geçiş noktasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, saat 10.00 sıralarında, kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemeye başladığı belirtilirken, Karayolları ekiplerinin ise hazır bekletildiği kaydedildi.
ANTALYA
12 Aralık 2019 Perşembe
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