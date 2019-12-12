Büyükşehir Belediyesi TAMP’ta

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Personeli, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında afet ve acil durumlarda psikososyal müdahale desteği sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Personeli, acil durumlara psikososyal müdahale desteği sağlamak üzere eğitim aldı. Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikolog ve sosyal hizmetler uzmanların tarafından verilen eğitimde acil durumlarda farkındalığı arttırmaya yönelik psikososyal destek planlaması, temel kavramlar, müdahale araçları ve psikososyal destek ilkeleri konu başlıkları uygulamalı anlatıldı. Türkiye’de ve Antalya’da sıklıkla görülen afetler hakkında da detaylı bir şekilde bilgilendirilen personel yaşanabilecek olası afet ve acil durumlarda vatandaşlar ile yakından ilgilenerek farkındalık oluşturabilecek.

ANTALYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:28

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