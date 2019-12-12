Antalyaspor Alanya’ya gitti

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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15’inci hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını tamamlayarak Alanya’ya gitti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde sabah yapılan idmanda kondisyon çalışması ve taktik ağırlıklı antrenman yapıldı. Öğle yemeğinden sonra 13.30’da Alanya’yı hareket eden kırmızı beyazlı ekip, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye başladı.

ANTALYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:09

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