Fırtına beklentileri boşa çıkan Antalyalıların 'Kırmızı kod' tepkileri "Doğadan gelen her şeyi sevgiyle kabul ettiğim için endişelenmedim" "Yaşım gereği çok daha kötülerini gördük" "Kırmızı kod diye bütün gün evden çıkmadım"

Antalya'da kırmızı kodlu alarm verilmesinin ardından fırtına ve sel bekleyen vatandaşların korktuğu olmadı. Vatandaşlardan kimileri tüm gün evinde kaldı kimiyse dev dalgaları izlemek için sahile gitti. Vatandaşlar, "Korktuk ama boş çıktı, klasik Aralık yağmurları yağıyor. Kırmızı kod olayı yanlış anlaşıldı, çok abartıldı" diyerek tepki gösterdi.

Meteorolojiden Antalya için Türkiye'de ilk kez kırmızı kodlu alarm verildi. Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde yağışın şiddetleneceği ve metrekareye 100250 kilo civarında yağış düşeceği belirtildi. Antalya Valiliği tarafından kriz masası oluşturdu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'da çalışan tüm personellerin izinleri iptal edildi.

Valilik tarafından vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın uyarısı yapıldı ancak akşam saatlerinde etkisi gösteren yağış bugün azaldı. Öğle saatlerinde yağışın dindiğini gören vatandaşlar dışarı çıkarak temiz havanın tadını çıkardı, yürüş yaptı. Vatandaşlar, Türkiye'de ilk kez verilen kırmızı koda ilişkin değerlendirmelerini İhlas Haber Ajansına aktardı.



"Klasik Aralık yağmurları"

"Kırmızı Kod Sistemi"nin yeni bir uygulama olduğunu televizyondan öğrendiğini ifade eden Tunç Topkara, "Bu kırmızı alarm işi muhtemelen yanlış anlaşıldı. Bizim bölgemize çok yağmur yağmadı, belki farklı bölgelere yağmıştır ama alıştığımız Antalya’nın acayip sağanak yağışlarına benzer bir şeyle de karşılaşmadık. Kırmızı alarm denilince korktuk açıkçası, her zamankinden de fazla bir şey olacağını düşündük, ama korktuğumuz olmadı, klasik Aralık yağmurları yavaş yavaş yağıyor" dedi.



"Korktuk ama boş çıktı"

Çok fazla endişe ettiklerini dile getiren Hamza Aksoy ise, "Korktuk ama boş çıktı. Zannediyorum biraz sosyal medyadan kaynaklı bu durum ama çok şükür bir şey olmadı. Aşırı fırtına olur diye düşündüm ama herhangi bir şey yok" ifadelerinde bulundu.

Antalya’nın Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Dursun Cavlak, hava şartlarının güzel olduğunu ve insanların yürüyüş yaptıklarını belirtti.



"Gaflet bence"

Sahil bandında yalnız yaşayan Pakize Evrenci, gelişmeleri takip ettiğini belirterek, "Çok korktum, denize çok yakın bir noktada oturuyorum, dalga geldikçe sallanıyorum ama hiçbir şey olmadı. Yalnız yaşadığım için uyarılar beni çok korkuttu. Ama baktım hava güzel, evde sıkıldığım için dışarı çıktım. Biz bunu abarttık gibi geliyor" diye konuştu.



"Doğadan gelen her şeyi sevgiyle kabulleniyorum"

"Ben doğadan gelen her şeyi sevgi ile kabul ettiğim için endişelenmedim" diyen Nefes Pekesen, "İnsanlardan korkuyorum, doğadan değil. Antalya her zaman cennet gibi, gördüğünüz gibi muhteşem. Burada yaşadığımız için çok şanslıyız. Sanırım biz bu tarz şeyleri biraz abartıyoruz. Şuanda yağmur yağması çok doğal değil mi, yağmaması anormal olurdu herhalde" şeklinde konuştu.



"Ben aldırmadım dışarı çıktım"

"Biraz fazla abartılmıyor mu?" diyen Hasan Ali Alkın, "Yaş gereği ben hiç korkmadım, biz çok daha kötülerini gördük. Biraz abartılmış, ben evde oturmadım yine dışarı çıktım, aldırmadım. Yine de vatandaşlar uyarılara dikkat etsinler" mesajını verdi.

Antalya’ya tatile gelen bir turist de tehlikeli bir hava olabileceğini beklediğini ancak yağmur yağmadığını ve havanın harika olduğunu belirterek, köpeği ile sahilde yürüyüş yaptı. Kırmızı kodlu uyarı verildiği için bütün gün evden çıkmadığını aktaran Rabia Hazır da, tedirgin olduğunu ancak beklenen yağışın olmadığını kaydetti. Bu tip konuların sosyal medyada abartılmasının farkındalık açısından önemli olduğunu söyledi.

