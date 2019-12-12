Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde bu sabah başlayan kar yağışı, 'yayla' olarak tabir edilen Beydağları'ndaki mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Bölgedeki yağışın yer yer etkisini sürdürdüğü belirtilirken, kar kalınlığının da 5 santime ulaştığı kaydedildi. Bölge halkı kar yağışı sonrası oluşan manzaraların fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaştı.



ANTALYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:28

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