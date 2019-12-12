Dere: "Yasa teklifi vakit kaybetmeden meclise sunulmalı"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların zincir marketler karşısındaki mağduriyetini giderecek yasa teklifinin vakit kaybetmeden meclise sunulması gerektiğini vurguladı.



Esnafların zincir marketlerin haksız rekabetiyle baş edecek gücü kalmadığını söyleyen Dere, Perakende Kanunu’nda yapılacak düzenlemelerin gözle beklendiğini belirtti. Dere, “Bu kapsamda, perakende ticarete yeni kurallar getirmek için Ticaret Bakanlığımız ile Milletvekillerimiz tarafından üzerinde çalışılan yasa teklifi vakit kaybedilmeden Meclise sunulmalı. Esnaf ve sanatkarlarımız 2020 yılına yeni düzenlemeyle girmeli” dedi.



“Zincir marketlere düzenleme getirilmeli”

Dere, perakende ticarete yeni kurallar getirmeyi amaçlayan yasa teklifiyle zincir marketlerin açılışında 10 bin ve üzeri nüfus kriterinin getirilmesi gerekliliğini aktararak, “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklikle zincir marketlerin, nüfusu 10 bin ve üzerindeki yerleşim yerlerinde açılabilmesi, asgari 300 metrekare net satış alanı ile 100 metrekare ürün yükleme ve boşaltma alanına sahip olması, asgari 20 araçlık otopark bulundurması ve mesken binalarda açılamaması şartı getirilmelidir. Esnafımızın bu haksız rekabet koşullarında dayanacak gücü kalmadı" diye konuştu.



Zincir marketlerin sayılarının ülke çapında 35 bini geçtiğini ve bu durumun esnaf ve sanatkarlara büyük zararlar verdiğinin altını çizen Adlıhan Dere, “Perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın zincir marketlerle rekabet edecek imkanı kalmadı. Ülke çapında 35 binin üzerinde zincir market şubesi var. Piyasanın yüzde 60’ı üç büyük zincir marketin elinde bulunuyor. Kendi reklamlarında bile şube sayılarıyla ve her mahalle arasında açtıkları şubelerle övünüyorlar. Yapılacak yeni düzenlemede nüfus kriterlerine ek olarak market markalı ürünlerin satışına kısıtlama getirilmesi ve yöresel ürün satma zorunluluğunun olması gayet olumlu. Ayrıca esnafımızın bu marketler karşısında ayakta kalabilmesi için ucuz ürün alabilmesinin de önü açılmalı” şeklinde konuştu.

ANTALYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:28

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