(ÖZEL) Ayhan Yıldırım: Bu kadroyu elimizde tutmak zorundayız

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Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım, genç bir kadroyla mücadele ettiklerini ve bu kadroyu ellerinde tutmak zorunda olduklarını söyledi.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, İngiltere´ye 7-1 mağlup oldu.

4-15 Aralık tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen IBSA B2 B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nın 9'uncu gününde Türkiye, İngiltere ile karşı karşıya gelirken, salondan 7-1´lik yenilgiyle ayrılan milliler final şansını yitirdi.

ANTALYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:28

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