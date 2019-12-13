Tamirhaneye gelen O'nu karşısında görünce şaşkına dönüyor Arızalı araçlar üniversiteli otomobil tamircisi çırağı Tuğba'ya emanet Motor, şanzıman tamiri, arıza tespiti, periyodik bakım ve lastik takmaktan balata değiştirmeye kadar birçok işin üstesinden geliyor Tuğba’nın hedefi Türkiye’nin en iyi tamircisi olmak

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otomobil bakım ve onarım servisindeki üniversite mevzunu 22 yaşındaki Tuğba Kaya'yı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Araç motor tamiri, şanzıman tamiri, arıza tespiti, periyodik bakım ve lastik takmaktan balata değiştirmeye kadar birçok işin üstesinden gelen ve yaptığı işin akademik eğitimini de alan Tuğba, çırak olarak 6 aydır sürdüğü meslekte birçok ustayı geride bıraktı.

ANTALYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

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