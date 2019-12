Akdeniz Üniversitesi’ne Yeşil Kampüs Tescili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal: "Hedefimiz yeşil üniversite"

Dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmaları için bir ölçme ve değerlendirme sistemi olan UI GreenMetric tarafından Akdeniz Üniversitesi’ne Yeşil Kampüs Tescili verildi.

Akdeniz Üniversitesi; UI GreenMetric 2019’da, ilk kez başvuru yapan 16 Türk Üniversitesi arasında 2., toplamda 43 Türk Üniversitesi arasında 11., Dünya sıralamasında ise 289. sırada yer alarak önemli bir başarı sağladı. Dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmaları için bir ölçme ve değerlendirme sistemi olan UI GreenMetric’e bu yıl ilk defa başvuran Akdeniz Üniversitesi; kampüslerinin yeşillendirilmesi ve sosyal destek konuları, çevreye duyarlılık, yapı ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve eğitimöğretimde sürdürülebilir gelişim, sürdürülebilirlik araştırmaları gibi alanlarda değerlendirilerek bu başarıya imza attı.

UI GreenMetric’in, dünyadaki seçkin üniversitelerin çevre ve sürdürülebilirlik adına yaptıkları faaliyetleri uluslararası platformda her yıl sıralayan bir ölçmedeğerlendirme sistemi olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal; “Yapı ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım, eğitim ve araştırma konu başlıklarındaki faaliyetlerimizle 2019 yılı başvurumuzu gerçekleştirdik. İlk kez katıldığımızı göz önüne aldığımızda üniversitemizin sürdürülebilirlikte kalite açısından elde ettiği sıralama son derece önemlidir. Ayrıca Wageningen (Hollanda), Oxford (İngiltere) ve California, Davis (Amerika) Üniversitelerinin ilk üçte yer aldığı UI GreenMetric 2019 sıralamasında başvuru yapan 780 dünya üniversitesi arasından 289. olarak 491 üniversiteyi geride bırakmamız önümüzdeki yıllarda daha üst sıralarda yer alabileceğimizin iyi bir göstergesi olmuştur.” dedi.

"Yeşil üniversite hedefi"

Yükseköğretimde kalite göstergelerinden biri olan sürdürülebilir yeşil kampüs yolundaki çalışmaların önemine dikkat çekerek elde edilen başarıdan dolayı memnuniyetini ifade eden Rektör Ünal, “Bu sonucun, çevre ve sürdürülebilirlik adına “Yeşil Üniversite” olma yolundaki hedeflerimize ulaşmak için üniversitemizi akademisyenlerimizden, idari personelimize ve öğrencilerimize kadar herkesi teşvik edeceği kanaatindeyim.” ifadelerine yer verdi.

"Hedef daha üst sıralar"

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Şule Orman; gerçekleştirdiği yoğun çalışma sonucunda üniversitemizde 2019 yılında ilk defa UI GreenMetric başvurusu yapıldığını belirterek, Akdeniz Üniversitesi’nin uluslararasılaşmasına katkı sağlayacak UI GreenMetric sıralamasında önümüzdeki yıllarda daha üst sıralarda yer almak için istikrarlı bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Prof. Dr. Şule Orman, “Bu başarıya ulaşmamızda her zaman destek olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal olmak üzere ve diğer rektör yardımcılarımıza, idari daire başkanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” diye konuştu.

UI GreenMetric hakkında

UI GreenMetric; Dünya’daki üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren bir “Yeşil Ölçüm” sistemidir. Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan UI GreenMetric, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açıktır. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite, bu konulardaki başarıları doğrultusunda aldıkları toplam puanlara göre sıralanmakta ve sürdürülebilirlik yöntemlerinin geliştirilmesi için teşvik edilmektedir.

