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Kemer'in marka çıtası yükseliyor Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: "Kültürel,sanatsal ve ...

İHA

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in daha da markalaşması için sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmalara destek vereceklerini belirterek, " Kemer'e nasıl bir katkı sağlarız diye çalışıyoruz. Kemer'de müze çalışmaları devam ediyor. Sanatsal faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Kemer'in artık çıtası yükseliyor."dedi.

Kemer'in marka çıtası yükseliyor Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: "Kültürel,sanatsal ve bilimsel faaliyetlere daha çok destek vereceğiz" "Herkes elini taşın altına koymaya başladı, kemerin çıtası yükseliyor"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in daha da markalaşması için sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmalara destek vereceklerini belirterek, " Kemer’e nasıl bir katkı sağlarız diye çalışıyoruz. Kemer’de müze çalışmaları devam ediyor. Sanatsal faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Kemer’in artık çıtası yükseliyor."dedi.
Kemer Belediyesi ve Kemer İşadamları Derneği (KEMİAD) öncülüğünde Kemer’in markalaşması için yapılacakların anlatıldığı toplantı gerçekleştirildi.
Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu’ndaki toplantıya, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, meclis üyeleri, Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğr. Üyesi Dr. Kezban Sönmez, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve turizmciler katıldı.
Toplantıda, Kemer’de, AÜ'nün de destekleriyle bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin yapılması, Kemer’in markalaşması ve marka değerinin yükseltilmesi, turizm potansiyeli, daha fazla turist çekebilmek için yapılması planlanan projeler ve festivaller gibi konular konuşuldu.
"Sualtı arkeoloji müzesi tek olacak"
Toplantıda konuşan Kaymakam Murtaza Dayanç, Kemer’e gelen yaklaşık 4,5 milyon turistin Kemer için büyük bir nimet olduğunu ve ülkeye önemli bir döviz girdisi olduğunu söyledi.
Turizm konusunun çok geniş bir yelpazeye sahip olduğuna vurgu yapan Kaymakam Dayanç, “Şehir turizmine yönelmemiz lazım. İnsanların buraya gelebileceği kent profili ortaya çıkarmamız gerekiyor. Kemer’e sualtı arkeoloji müzesi yapılırsa Türkiye’de tek olacak. Çünkü Bodrum’daki kapanacak. Bu ses getirir ve ilgi çeker. Müze konusu belli bir noktaya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu. Bakanlıkta inceleniyor. Kemer Belediyesi de imar plan revizyonlarını yapacak. Arkasından ihaleye çıkılacak. Ayrıca etnoğrafya müzesi de yapılmalı. Bunun için eski jandarma karakolu düşünülüyor ama içerisinde kiracı var. İçerisinde bulunan işletmeci de Kemer için elini taşın altına koyabilir.” dedi.
"Takipteki projeler"
Kaymakam Dayanç, Kemer’i markalaştırmak amacıyla yapılması gerekenler hakkında konuşmasına şöyle devam etti:
“Kemer’de Selçuklu Av Köşkü var. Buranın restorasyonu kabaca tamamlanmış durumda. Buranın çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra Av müzesi olarak kullanıma açılması planlanıyor. Bu konuyu Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na aktardık. Selçuklu ve Osmanlı’nın tarihini anlatan otantik bir yer olacak. Buranın çevre düzenlemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda. Buradan onay bekliyoruz. İşin takibindeyiz.”
"Çalış Tepesi'ne uçak"
Tanıtım anlamında artık sosyal medyanın daha çok kullanılmaya başlanılmasına dikkat çeken Kaymakam Dayanç, “Kemer’de reklam faaliyetlerini güçlendirmek gerekiyor. İlçe merkezinde Çalış Tepesi var. Buraya gerçek bir uçak koyulabilir. Uçak kafe veya restoran olsun. Burada milyonlar fotoğraf çektirecektir diye düşünüyorum. Sadece burada fotoğrafım olsun diye gelenler olacaktır. Bu sayede Kemer’e daha fazla insan çekebiliriz.” ifadelerine yer verdi.
"Uluslararası festivaller yapılmalı"
Kemer’de uluslararası festivallerin de yapılması gerektiğine inandığını anlatan Kaymakam Dayanç, “Kemer’de Phaselis Festivali yapılıyor. Bu sene onuncusu yapıldı. Gelecek sene bunu uluslararası yapalım. Uluslararası festivaller yapmamız lazım. Bunu tüm Kemer’e yaymamız lazım. Gastronomi, müzik festivalleri yapabiliriz. Uluslararası etno müzik festivali yapabiliriz. Dünyanın çeşitli ülkelerine ait müzik kültürlerini anlatan bir festival olabilir. Üniversite de destek verecek. Gastronomi sokağı yapılabilir.
"Kararları meclisten geçireceğiz"
Belediye Başkanı Topaloğlu ise uzun zamandır Kemer’in geleceği için yapılması gerekenler hakkında toplantılar yapıldığına dikkat çekerek, “Herkes elini taşın altına sokmaya başladı. Kemer’de neler yapılabilir diye çalışıyoruz. Kemer’in çıtasını nasıl yükseltebiliriz diye uğraşıyoruz. Belli bir yol da aldık zaten. Alınan kararları meclisten geçirerek önümüzdeki yıl uygulamaya koyacağız.” dedi.
"Kemer'in çıtası yükseliyor"
Kemer’de yapılması planlanan sanatsal ve bilimsel faaliyetler ile etkinlikler kapsamında AÜ'nün ve sivil toplum kuruluşlarının da destek olacağının altını çizen Topaloğlu, “Kemer’e nasıl bir katkı sağlarız diye çalışıyoruz. Kemer’de müze çalışmaları devam ediyor. Sanatsal faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Anadolu Ateşi’nden Mustafa Erdoğan bizi arayarak yer istedi. 'Bana 10 dönüm yer verin her hafta Kemer’e yaklaşık 3 bin kişi getireyim' dedi. Bu bizim için aslında büyük bir şans. Bir yerden başlamak gerekiyor. Kemer’in çıtası artık yükseliyor.” diye konuştu.
Toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve meclis üyeleri de Kemer’de yapılması planlanan projeler hakkında görüşlerini bildirdi.

ANTALYA

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:28
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