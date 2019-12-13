Kaş’ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları

Antalya’nın Kaş ilçesindeki kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor.



Kaş Belediyesi, kırsal mahalle yollarında düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Dereköy Mahallesi’nde yol düzenleme, bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Çalışmalarda 2 kamyon, kepçe, paletli kepçe, grayder ve silindir ile 7 personel yer aldı.

Öte yandan, Dereköy ile Pınarbaşı Mahallesi’ni birbirine bağlayan yol Kaş Belediyesi tarafından yapılıyor. Kaş Belediyesi 5 kilometre uzunluğundaki ana yolun yapımına başladı. Dereköy’ün Kayabaşı ve Küçükdere mevkisinde toplamda 15 kilometre yol çalışması da yapılacak. Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Akbudak, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

ANTALYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

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