Büyükşehirden ‘Şeb-i Arus Sema Töreni’

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddini Rumi’yi vuslatın 746. yılında ‘Şebi Arus Sema Töreni’ ile anacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu Mevlana Celaleddini Rumi’nin Hak’ka Vuslatı’nın 746’ıncı yılı nedeniyle ‘Şebi Arus Sema Töreni’ düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliği işbirliğinde, İl Kültür Müdürlüğü ile Konyalılar Derneği katkılarıyla yapılacak ‘Şebi Arus Sema Töreni’ etkinliği 17 Aralık Salı günü saat 20.00’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonunda gerçekleşecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.

ANTALYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

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