ASSİM’den çıktı birinciliğe uzandı

Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) girişimcilik desteklerinden yararlanan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Kaan Kartal, “Boogha Akıllı Priz” projesiyle Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) Girişimcilik Günleri kapsamında düzenlendiği İş Fikri Yarışması’nda birinci oldu.

ANSİAD’ın bu yıl ‘Değer Katan Akıllı Teknolojiler’ mottosuyla 17’ncisini düzenlendiği Girişimcilik Günleri kapsamında gerçekleştirilen 7. İş Fikir Yarışması’nda dereceye giren çalışmalar, bir otelde düzenlenen geceyle belli buldu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın katıldığı gecede, temmuz ayından bu yana ASSİM’in sunduğu girişimcilik desteklerinden yararlanan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Kaan Kartal, “Boogha Akıllı Priz” projesiyle önlisans ve lisans kategorisinde birinci oldu.

Ödülü alan Kartal, iş fikriyle ilgili ARGE, inovasyon, prototip, şirketleşme, ürün geliştirme çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Bireysel olarak başladığı girişimcilik yolculuğunu şimdi ekip olarak sürdürdüklerini belirten Kartal, “ASSİM gibi girişim destekleme merkezleri, genç girişimciler için çok önemli. Sağladığı imkanlar ve destekleri dolayısıyla Belediye Başkanı sayın Ümit Uysal’a ve ASSİM’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Uysal da genç girişimci Kartal’ı başarısı dolayısıyla kutladı.

ASSİM'in özellikleri

Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde yer alan ve aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesinin içinde bulunduğu ASSİM, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin fikirleri geliştirip eğitim, danışmanlık eğitimleri almalarını ve yeni iş fikirlerinin doğru yatırımcıyla buluşmalarını sağlanıyor. ASSİM, bu kapsamda ANSİAD’ın Batı Akdeniz bölgesinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Girişimcilik Ekosistemi Projesi’nin paydaşı olarak da çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

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