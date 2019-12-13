ASSİM’den çıktı birinciliğe uzandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ASSİM’den çıktı birinciliğe uzandı

İHA

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) girişimcilik desteklerinden yararlanan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Kaan Kartal, "Boogha Akıllı Priz" projesiyle Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) Girişimcilik Günleri kapsamında düzenlendiği İş Fikri Yarışması'nda birinci oldu.

ASSİM’den çıktı birinciliğe uzandı

Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) girişimcilik desteklerinden yararlanan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Kaan Kartal, “Boogha Akıllı Priz” projesiyle Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) Girişimcilik Günleri kapsamında düzenlendiği İş Fikri Yarışması’nda birinci oldu.
ANSİAD’ın bu yıl ‘Değer Katan Akıllı Teknolojiler’ mottosuyla 17’ncisini düzenlendiği Girişimcilik Günleri kapsamında gerçekleştirilen 7. İş Fikir Yarışması’nda dereceye giren çalışmalar, bir otelde düzenlenen geceyle belli buldu.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın katıldığı gecede, temmuz ayından bu yana ASSİM’in sunduğu girişimcilik desteklerinden yararlanan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Kaan Kartal, “Boogha Akıllı Priz” projesiyle önlisans ve lisans kategorisinde birinci oldu.
Ödülü alan Kartal, iş fikriyle ilgili ARGE, inovasyon, prototip, şirketleşme, ürün geliştirme çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Bireysel olarak başladığı girişimcilik yolculuğunu şimdi ekip olarak sürdürdüklerini belirten Kartal, “ASSİM gibi girişim destekleme merkezleri, genç girişimciler için çok önemli. Sağladığı imkanlar ve destekleri dolayısıyla Belediye Başkanı sayın Ümit Uysal’a ve ASSİM’e çok teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Uysal da genç girişimci Kartal’ı başarısı dolayısıyla kutladı.
ASSİM'in özellikleri
Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde yer alan ve aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesinin içinde bulunduğu ASSİM, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin fikirleri geliştirip eğitim, danışmanlık eğitimleri almalarını ve yeni iş fikirlerinin doğru yatırımcıyla buluşmalarını sağlanıyor. ASSİM, bu kapsamda ANSİAD’ın Batı Akdeniz bölgesinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Girişimcilik Ekosistemi Projesi’nin paydaşı olarak da çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Uysal, İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru'yu ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Uysal, İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru'yu ...
Velilerden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 'özel okul' eylemi
YEREL HABERLER Velilerden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 'özel ...
Finike’de yağmur suyu seferberliği
YEREL HABERLER Finike’de yağmur suyu seferberliği
Kırmızı kodlu yağış, Kurşunlu'yu coşturdu
YEREL HABERLER Kırmızı kodlu yağış, Kurşunlu'yu coşturdu
Yeliz Gül Ege’den, ‘Oyunuzu kullanın’ çağrısı
YEREL HABERLER Yeliz Gül Ege’den, ‘Oyunuzu kullanın’ çağrısı
Alanya'da trafik sinyalizasyonuna kış düzenlemesi
YEREL HABERLER Alanya'da trafik sinyalizasyonuna kış düzenlemesi
Büyükşehirden ‘Şeb-i Arus Sema Töreni’
YEREL HABERLER Büyükşehirden ‘Şeb-i Arus Sema Töreni’
3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu'
YEREL HABERLER 3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu'
Kaş’ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları
YEREL HABERLER Kaş’ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları
Kemer'in marka çıtası yükseliyor Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: "Kültürel,sanatsal ve bilimsel faaliyetlere daha çok destek vereceğiz" "Herkes elini taşın altına koymaya başladı, kemerin çıtası yükseliyor"
YEREL HABERLER Kemer'in marka çıtası yükseliyor Kemer Belediye ...
(ÖZEL) Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı
Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı
YEREL HABERLER Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı
Antalya, yaz turizminde dünya birincisi
YEREL HABERLER Antalya, yaz turizminde dünya birincisi
Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda heyecan sürüyor
YEREL HABERLER Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda heyecan sürüyor
Akdeniz Üniversitesi’ne Yeşil Kampüs Tescili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal: "Hedefimiz yeşil üniversite"
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’ne Yeşil Kampüs Tescili Akdeniz ...
Tamirhaneye gelen O'nu karşısında görünce şaşkına dönüyor Arızalı araçlar üniversiteli otomobil tamircisi çırağı Tuğba'ya emanet Motor, şanzıman tamiri, arıza tespiti, periyodik bakım ve lastik takmaktan balata değiştirmeye kadar birçok işin üstesinden geliyor Tuğba’nın hedefi Türkiye’nin en iyi tamircisi olmak
YEREL HABERLER Tamirhaneye gelen O'nu karşısında görünce şaşkına ...
TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Büyüme tahmini yüzde 3-5 arası
YEREL HABERLER TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Büyüme tahmini yüzde 3-5 ...
(ÖZEL) Ayhan Yıldırım: Bu kadroyu elimizde tutmak zorundayız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ayhan Yıldırım: Bu kadroyu elimizde tutmak ...
Dere: "Yasa teklifi vakit kaybetmeden meclise sunulmalı"
YEREL HABERLER Dere: "Yasa teklifi vakit kaybetmeden meclise ...
Vali Karaloğlu: “Turizm sektörü oluşturduğu ekonomiyi şehirle paylaşmalı”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: “Turizm sektörü oluşturduğu ekonomiyi ...
Antalya Valisi: Halkın 'yeter artık' dememesi için turizm ekonomisi paylaşılmalı
YEREL HABERLER Antalya Valisi: Halkın 'yeter artık' dememesi için ...
Kumluca’da sağanak sonrası çalışma yapıldı
YEREL HABERLER Kumluca’da sağanak sonrası çalışma yapıldı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesinde kitap sayısı 20 bine ulaştı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesinde kitap sayısı 20 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X