Karaloğlu:"Şehzade Korkut kentimizde yaşamaya devam ediyor" Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Şehzade Korkut, adıyla, eserleriyle, hatırasıyla Antalya da yaşamaya devam ediyor" "Bugün Şehzade Korkut Camii minaresinde beş vakit ezanıyla ve yakın bir zamanda da içerisinde ibaret edilebilir haliyle inşallah kıyamete kadar bu şehrin fetih sembolü olarak yaşamaya devam edecektir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaloğlu:"Şehzade Korkut kentimizde yaşamaya devam ediyor" Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Şehzade ...

İHA

Karaloğlu:"Şehzade Korkut kentimizde yaşamaya devam ediyor" Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Şehzade Korkut, adıyla, eserleriyle, hatırasıyla Antalya da yaşamaya devam ediyor" "Bugün Şehzade Korkut Camii minaresinde beş vakit ezanıyla ve yakın bir zamanda da içerisinde ibaret edilebilir haliyle inşallah kıyamete kadar bu şehrin fetih sembolü olarak yaşamaya devam edecektir"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kent tarihinin en önemli şahsiyeti olan Şehzade Korkut'un adıyla, eserleriyle, hatırasıyla Antalya'da yaşamaya devam ettiğini kaydetti.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi(AÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Şehzade Korkut Sempozyumu’na Katıldı.
AÜ İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Şehzade Korkut Sempozyumu’na Vali Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Antalya İl Müftüsü Osman Artan, öğretim görevlisi ve öğrenciler katıldı.
Antalya tarihinin en önemli şahsiyeti olan Şehzade Korkut’un tartışılacağı sempozyumla ilgili Vali Münir Karaloğlu, “ Antalya için Teke Sancağı için çok şey ifade eden bir tarihi şahsiyet olan Şehzade Korkut’u bu sempozyumda her yönüyle tartışmış olacağız. Şehzade Korkut’un şehrimize ve bölgemize bıraktığı tarihi eserler bütün yönleriyle konuşulacak. Şehzade Korkut 2. Beyazıt ve Nigar Hatun’un oğlu, Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunu. Osmanlı Hanedanı’nın belki de en münevver bilim insanı olarak kendisini en iyi yetiştirmiş sanatta, edebiyatta, musikide çok şey ifade eden önemli bir şahsiyettir.” diye konuştu.
"Eserleriyle Antalya'da yaşamaya devam ediyor"
Şehzade Korkut'un bir hanedan üyesi olmasına rağmen mütevazı yaşamı ve siyasete uzak olmasına vurgu yapan Vali Karaloğlu, “Şehzade Korkut’un hayatını anlamaya çalışırken dönemin özelliklerini anlamak lazım. Bugün ki anlayışla bakarsak çok mana veremeyebiliriz. Dönemin koşullarıyla birlikte bir şehzade olmasını dikkate alarak yaşadığı olayları ele almalıyız. Şehzade Korkut adıyla eserleriyle hatırasıyla Antalya da yaşamaya devam ediyor. Antalya’nın önemli ilçelerinden birisinin adı Korkuteli ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacak. Antalya’nın ebedi misafirlerinden birisi de Şehzade Korkut’un annesi Nigar Hatun’dur. Türbesi Yivli Minare Camii’nin bahçesinde yer almaktadır. İki sene önce onarımını gerçekleştirip ziyarete açtık. Bu şehrin kalbi olan Kaleiçi’nde fethin sembolü en önemli camimizin adı Şehzade Korkut Cami’dir. Şehzade Korkut Cami Şehzade Korkut’tan önce Cumanın Camii (Camii Kebir) olarak anılıyordu. Camiye yaptığı büyük ilaveler ve özellikle ilave ettiği minaresinden sonra caminin adı Şehzade Korkut olarak anılmaya başlandı.” ifadelerini kullandı.
"Fethin sembolü"
Vali Karaloğlu, Antalya'nın simge eserlerinden, kentin merkezindeki tarihi Kaleiçi'nde bulunan Şehzade Korkut Camisi (Kesik Minare) Selçukluların Antalya'yı fethiyle "fethin sembolü" olduğunu aktardı.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut'un Teke Sancak Beyliği'ne atanması ile onarılan cami, "Şehzade Korkut Camisi" adıyla anılmaya başladığını anlatan Vali Münir Karaloğlu, “Camimiz Fethin sembolü, 1896’daki büyük Antalya yangınından sonra yanarak tahrip oldu. Osmanlı’nın son dönemi savaşlar, imkansızlıklar yüzünden bir dönem onarılamadı. Bu kentte yaşayan Müslüman Antalyalılar belki bir hüznün ifadesi olarak camiye baktıklarındaki üzüntülerini ifade etmek için minarenin yanan külahından dolayı camiye Kesik Minare dediler. Caminin tekrar onarılamaması bir hüznün ifadesiydi. Allah’a hamdolsun 123 yıl sonra 2 yıl önce tekrar Şehzade Korkut Cami’nin onarımına bütün engellemelere rağmen hukuk mücadelelerini kazanarak başladık. Bugün Şehzade Korkut Camii minaresinde beş vakit ezanıyla ve yakın bir zamanda da içerisinde ibaret edilebilir haliyle inşallah kıyamete kadar bu şehrin fetih sembolü olarak yaşamaya devam edecektir.” dedi.
"Değerlere sahip çıkma vurgusu"
Tarihi değerlere sahip çıkılması halinde bu topraklarda ebedi olarak kalabileceklerine vurgu yapan Vali Karaloğlu, " Şehzade Korkut’u anlatırken ve anlamaya çalışırken bu şehrin tarihini bu şehirde yaşamış önemli bir tarihi şahsiyeti anlamaya çalışarak sempozyumu dinlememiz gerekir. Şehzade Korkut ve bütün geçmişimizi rahmetle minnetle şükranla yad ediyorum. Bu şehre değer katan ilimizde eserleri olan bütün büyüklerimizi rahmetle anıyorum.” diye konuştu.

ANTALYA

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Uysal, İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru'yu ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Uysal, İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru'yu ...
Velilerden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 'özel okul' eylemi
YEREL HABERLER Velilerden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 'özel ...
Finike’de yağmur suyu seferberliği
YEREL HABERLER Finike’de yağmur suyu seferberliği
ASSİM’den çıktı birinciliğe uzandı
YEREL HABERLER ASSİM’den çıktı birinciliğe uzandı
Kırmızı kodlu yağış, Kurşunlu'yu coşturdu
YEREL HABERLER Kırmızı kodlu yağış, Kurşunlu'yu coşturdu
Yeliz Gül Ege’den, ‘Oyunuzu kullanın’ çağrısı
YEREL HABERLER Yeliz Gül Ege’den, ‘Oyunuzu kullanın’ çağrısı
Alanya'da trafik sinyalizasyonuna kış düzenlemesi
YEREL HABERLER Alanya'da trafik sinyalizasyonuna kış düzenlemesi
Büyükşehirden ‘Şeb-i Arus Sema Töreni’
YEREL HABERLER Büyükşehirden ‘Şeb-i Arus Sema Töreni’
3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu'
YEREL HABERLER 3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu'
Kaş’ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları
YEREL HABERLER Kaş’ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları
Kemer'in marka çıtası yükseliyor Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: "Kültürel,sanatsal ve bilimsel faaliyetlere daha çok destek vereceğiz" "Herkes elini taşın altına koymaya başladı, kemerin çıtası yükseliyor"
YEREL HABERLER Kemer'in marka çıtası yükseliyor Kemer Belediye ...
(ÖZEL) Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı
Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı
YEREL HABERLER Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı
Antalya, yaz turizminde dünya birincisi
YEREL HABERLER Antalya, yaz turizminde dünya birincisi
Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda heyecan sürüyor
YEREL HABERLER Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda heyecan sürüyor
Akdeniz Üniversitesi’ne Yeşil Kampüs Tescili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal: "Hedefimiz yeşil üniversite"
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’ne Yeşil Kampüs Tescili Akdeniz ...
Tamirhaneye gelen O'nu karşısında görünce şaşkına dönüyor Arızalı araçlar üniversiteli otomobil tamircisi çırağı Tuğba'ya emanet Motor, şanzıman tamiri, arıza tespiti, periyodik bakım ve lastik takmaktan balata değiştirmeye kadar birçok işin üstesinden geliyor Tuğba’nın hedefi Türkiye’nin en iyi tamircisi olmak
YEREL HABERLER Tamirhaneye gelen O'nu karşısında görünce şaşkına ...
TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Büyüme tahmini yüzde 3-5 arası
YEREL HABERLER TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Büyüme tahmini yüzde 3-5 ...
(ÖZEL) Ayhan Yıldırım: Bu kadroyu elimizde tutmak zorundayız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ayhan Yıldırım: Bu kadroyu elimizde tutmak ...
Dere: "Yasa teklifi vakit kaybetmeden meclise sunulmalı"
YEREL HABERLER Dere: "Yasa teklifi vakit kaybetmeden meclise ...
Vali Karaloğlu: “Turizm sektörü oluşturduğu ekonomiyi şehirle paylaşmalı”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: “Turizm sektörü oluşturduğu ekonomiyi ...
Antalya Valisi: Halkın 'yeter artık' dememesi için turizm ekonomisi paylaşılmalı
YEREL HABERLER Antalya Valisi: Halkın 'yeter artık' dememesi için ...
Kumluca’da sağanak sonrası çalışma yapıldı
YEREL HABERLER Kumluca’da sağanak sonrası çalışma yapıldı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X