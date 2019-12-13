Karaloğlu:"Şehzade Korkut kentimizde yaşamaya devam ediyor" Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Şehzade Korkut, adıyla, eserleriyle, hatırasıyla Antalya da yaşamaya devam ediyor" "Bugün Şehzade Korkut Camii minaresinde beş vakit ezanıyla ve yakın bir zamanda da içerisinde ibaret edilebilir haliyle inşallah kıyamete kadar bu şehrin fetih sembolü olarak yaşamaya devam edecektir"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kent tarihinin en önemli şahsiyeti olan Şehzade Korkut'un adıyla, eserleriyle, hatırasıyla Antalya'da yaşamaya devam ettiğini kaydetti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi(AÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Şehzade Korkut Sempozyumu’na Katıldı.

AÜ İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Şehzade Korkut Sempozyumu’na Vali Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Antalya İl Müftüsü Osman Artan, öğretim görevlisi ve öğrenciler katıldı.

Antalya tarihinin en önemli şahsiyeti olan Şehzade Korkut’un tartışılacağı sempozyumla ilgili Vali Münir Karaloğlu, “ Antalya için Teke Sancağı için çok şey ifade eden bir tarihi şahsiyet olan Şehzade Korkut’u bu sempozyumda her yönüyle tartışmış olacağız. Şehzade Korkut’un şehrimize ve bölgemize bıraktığı tarihi eserler bütün yönleriyle konuşulacak. Şehzade Korkut 2. Beyazıt ve Nigar Hatun’un oğlu, Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunu. Osmanlı Hanedanı’nın belki de en münevver bilim insanı olarak kendisini en iyi yetiştirmiş sanatta, edebiyatta, musikide çok şey ifade eden önemli bir şahsiyettir.” diye konuştu.

"Eserleriyle Antalya'da yaşamaya devam ediyor"

Şehzade Korkut'un bir hanedan üyesi olmasına rağmen mütevazı yaşamı ve siyasete uzak olmasına vurgu yapan Vali Karaloğlu, “Şehzade Korkut’un hayatını anlamaya çalışırken dönemin özelliklerini anlamak lazım. Bugün ki anlayışla bakarsak çok mana veremeyebiliriz. Dönemin koşullarıyla birlikte bir şehzade olmasını dikkate alarak yaşadığı olayları ele almalıyız. Şehzade Korkut adıyla eserleriyle hatırasıyla Antalya da yaşamaya devam ediyor. Antalya’nın önemli ilçelerinden birisinin adı Korkuteli ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacak. Antalya’nın ebedi misafirlerinden birisi de Şehzade Korkut’un annesi Nigar Hatun’dur. Türbesi Yivli Minare Camii’nin bahçesinde yer almaktadır. İki sene önce onarımını gerçekleştirip ziyarete açtık. Bu şehrin kalbi olan Kaleiçi’nde fethin sembolü en önemli camimizin adı Şehzade Korkut Cami’dir. Şehzade Korkut Cami Şehzade Korkut’tan önce Cumanın Camii (Camii Kebir) olarak anılıyordu. Camiye yaptığı büyük ilaveler ve özellikle ilave ettiği minaresinden sonra caminin adı Şehzade Korkut olarak anılmaya başlandı.” ifadelerini kullandı.

"Fethin sembolü"

Vali Karaloğlu, Antalya'nın simge eserlerinden, kentin merkezindeki tarihi Kaleiçi'nde bulunan Şehzade Korkut Camisi (Kesik Minare) Selçukluların Antalya'yı fethiyle "fethin sembolü" olduğunu aktardı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut'un Teke Sancak Beyliği'ne atanması ile onarılan cami, "Şehzade Korkut Camisi" adıyla anılmaya başladığını anlatan Vali Münir Karaloğlu, “Camimiz Fethin sembolü, 1896’daki büyük Antalya yangınından sonra yanarak tahrip oldu. Osmanlı’nın son dönemi savaşlar, imkansızlıklar yüzünden bir dönem onarılamadı. Bu kentte yaşayan Müslüman Antalyalılar belki bir hüznün ifadesi olarak camiye baktıklarındaki üzüntülerini ifade etmek için minarenin yanan külahından dolayı camiye Kesik Minare dediler. Caminin tekrar onarılamaması bir hüznün ifadesiydi. Allah’a hamdolsun 123 yıl sonra 2 yıl önce tekrar Şehzade Korkut Cami’nin onarımına bütün engellemelere rağmen hukuk mücadelelerini kazanarak başladık. Bugün Şehzade Korkut Camii minaresinde beş vakit ezanıyla ve yakın bir zamanda da içerisinde ibaret edilebilir haliyle inşallah kıyamete kadar bu şehrin fetih sembolü olarak yaşamaya devam edecektir.” dedi.

"Değerlere sahip çıkma vurgusu"

Tarihi değerlere sahip çıkılması halinde bu topraklarda ebedi olarak kalabileceklerine vurgu yapan Vali Karaloğlu, " Şehzade Korkut’u anlatırken ve anlamaya çalışırken bu şehrin tarihini bu şehirde yaşamış önemli bir tarihi şahsiyeti anlamaya çalışarak sempozyumu dinlememiz gerekir. Şehzade Korkut ve bütün geçmişimizi rahmetle minnetle şükranla yad ediyorum. Bu şehre değer katan ilimizde eserleri olan bütün büyüklerimizi rahmetle anıyorum.” diye konuştu.

ANTALYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

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