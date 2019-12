MESAM'ın genel kurul iptali istemine, bilirkişiden olumsuz görüş

TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) 31 Mayıs 2018'de, Sümer Ezgü'nün divan başkanlığındaki olaylı genel kurulunun iptali istemiyle açılan davanın bilirkişi heyeti, iptali haklı gösterecek neden olmadığı yönünde rapor hazırladı.

Hükümet tarafından geçen yılın Mart ayında kayyum atanan MESAM'ın 9. Olağanüstü Genel Kurulu, 31 Mayıs 2018'de yapıldı. Genel kurul, 1 gün önce, Arif Sağ ve ekibinin ihraç edilmesi nedeniyle gergin başladı. Yeni Divan Kurulu Başkanı Sümer Ezgü, ihraç edilen Arif Sağ ve ekibinin MESAM'a dönmesi için oylama başlattı. Üyelerin yüzde 62'si, Sağ ve ekibinin dönmesi yönünde oy kullanınca Cahit Berkay, Ali Rıza Binboğa, Arif Sağ, Metin Karataş, Ali Haydar Timisi, Celal Ulusu, Ahmet Can Akyol ve diğer tüm ihraç edilen üyeler, genel kurul salonuna tezahürat ve alkışlarla girdi. Bakanlık tarafından kayyum olarak atanan Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici kurul, sonuçlara itiraz etti ve salonu terk etti.

BİLİRKİŞİ 'İPTAL İÇİN NEDEN YOK' DEDİ

Coşkun Sabah ve geçici kurul üyeleri, İstanbul 1'inci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne, genel kurulun iptali istemiyle dava açtı. Mahkeme heyeti, divan heyetinin taraflı davrandığı yönündeki suçlamalara ilişkin bilirkişi raporu hazırlattı. Bilirkişi raporunda, genel kurulda en çok yorulanın divan başkanı olduğu, kayıtlar incelendiğinde divanın taraflı davrandığına kanaat getirmenin mümkün olmadığı kanısında olunduğu belirtti. Bilirkişi raporu sonuç kısmında ise MESAM'ın 31 Mayıs 2018 tarihli 9'uncu olağanüstü genel kurul toplantısının iptal edilmesini haklı gösterecek neden bulunmadığı kaydedildi.

'HER İKİSİYLE DE YAKINLIĞIM VAR'

Genel kurulun divan başkanlığını yapan Sümer Ezgü, Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici yönetim kurulunun, olağanüstü genel kurula taşımakla yükümlü olduğunu belirterek, "Ardından da olağan genel kurul yapılacaktı. Divan başkanı seçildim. Herhangi bir grubun tarafı değilim ve son derece adil davranacağımı söyledim. O dönem Arif Sağ, Cahit Berkay'ın içinde olduğu bir grubu ihraç etmişlerdi. Basına da çok yansıdı o dönem Arif SağOrhan Gencebay konusu. Orhan ağabey benim nikah şahidim, Arif ağabey de değerli bir sanatçı abimiz, birlikte müzik ve albüm çalışmaları yaptık. Dolayısıyla her ikisiyle de yakınlığım var. Ancak Arif Sağ ile birlikte belli sayıdaki üyenin genel kuruldan önce ihraç edilmesi vicdanen rahatsız etti üyeleri. Çünkü genel kurulda yeter sayıda imza toplandı ve dışarıda bekleyen ihraç edilmiş üyelerin içeri alınması için önerge sunuldu. Ben de bunu oya sundum ve kabul gördü. Dışarıdaki ihraç edilen üyeler içeriye girdi" diye konuştu.

'BİLİRKİŞİ REDDETTİ'

Bunun üzerine salondaki bir grubun dışarı çıktığını ve protesto ettiğini belirten Sümer Ezgü, "Bunun üzerine benim ve heyetin, kararlarda objektif davranmadığı iddiasıyla mahkemeye verdiler. Mahkeme bilirkişi tayin etti. Bilirkişi raporunda genel kurulun tekrarına gerek görülmediği, son derece adil bir yönetim yapıldığı, uzmanlık gerektiren konularda uzmanlara açıklama yaptırıldığı, hukuksal konularda hukukçulara danışıldığı ve onun üzerine kararlar alındığı belirtildi. Ayrıca salondaki sataşmalara karşı son derece toleranslı davranıldığı, söz isteyen her iki tarafa da söz verildiği ve oturumda en çok yorulanın divan başkanı olduğu şeklinde rapor sundu. Raporda, ihraç edilen üyelerin tekrar üye olabilmeleri için yetkili en üst noktanın genel kurul olduğu da yer alıyor. Dolayısıyla ben ve divan üyesi arkadaşlarımın yargılandığı, bu vesileyle de genel kurulun yenilenmesi yönündeki talep bilirkişi tarafından reddedilmiştir" dedi.



