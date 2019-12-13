Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğretmenleri işi bırakan kolejin velileri, il milli eğitim müdürlüğü önünde toplandı Müdürlük binası ...

İHA

Antalya'da özel bir kolejde eğitim gören öğrencilerin velileri, öğretmenlerin maaşları yatmadığı gerekçesiyle işe gelmemesinden ötürü çocuklarının eğitim görememesini İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına gelerek protesto etti. Güvenlik önlemlerinin alındığı eylemde, kurumun araç girişinde basın açıklaması yapmak isteyen velilerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Eylemde, Güvenlik Şube Müdürünün, "Burası araç yolu lütfen bir araç geçecek kadar mesafe bırakalım" uyarısına, velilerin avukatı, "Araçta en fazla 2 kişi var, burada 100 kişi" diye cevap verdi.

Öğretmenleri işi bırakan kolejin velileri, il milli eğitim müdürlüğü önünde toplandı Müdürlük binası girişinde basın açıklaması yapmak isteyen velileriyle polis arasında ‘araç girişi’ gerginliği yaşandı Güvenlik Şube Müdürü ile velilerin avukatı arasında ilginç diyaloglar Güvenlik Şube Müdürü: "Burası araç yolu lütfen bir araç geçecek kadar mesafe bırakalım” Velilerin Avukatı: “Araçta en fazla 2 kişi var, burada 100 kişi”

Antalya’da özel bir kolejde eğitim gören öğrencilerin velileri, öğretmenlerin maaşları yatmadığı gerekçesiyle işe gelmemesinden ötürü çocuklarının eğitim görememesini İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına gelerek protesto etti. Güvenlik önlemlerinin alındığı eylemde, kurumun araç girişinde basın açıklaması yapmak isteyen velilerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Eylemde, Güvenlik Şube Müdürünün, “Burası araç yolu lütfen bir araç geçecek kadar mesafe bırakalım” uyarısına, velilerin avukatı, “Araçta en fazla 2 kişi var, burada 100 kişi” diye cevap verdi.
Ekonomik gerekçeler nedeniyle öğretmenlerin maaşlarının ödenmediği ve sorunların yaşandığı özel bir kolejin Antalya'daki okullarında eğitim gören öğrencilerin velileri, öğretmenlerinin maaşlarını aylardır ödememesini protesto etti. Ellerinde dövizlerle Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önüne gelen yaklaşık 50’ye yakın veli, ardından basın açıklaması yapmak istedi. Öğrenci velileriyle, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri arasında yol kapatma nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, kurumun araç giriş kapısında basın açıklamasının doğru olmayacağına gruba iletirken velilerse açıklamanın kısa süreceğini söyledi.

Kurumun araç giriş kapısında toplanılması gerginliğe neden oldu
Burada ekipler ve velilerin avukatı olduğu belirtilen Müjde Tozbey arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Polisin yolu kapatamazsınız uyarısına, Tozbey, “Siz bizim sınırlarımızı belirlemeyin. Biz suç işlersek bizi uyarmayın, sadece tutanağınızı tutun, ona göre işlem başlattın. Biz eğer aracı durdurursak tutanağınızı tutun ama şimdi karışmayın bize. Biz basın açıklamasını yapıp çıkacağız. Gerginlik olmasın lütfen çekilin” dedi.
Bu söz üzerine polis memuru, “Ben sizin güvenliğini sağlıyorum” derken, Tozbey de “Siz bizim güvenliğimizi sağlamayın, bizi devlet korusun” karşılığını verdi.

“Araçta 2 insan var, burada 100 kişi”
Gerginlik üzerine olay yerine gelen Güvenlik Şube Müdürü Murat Baz, ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Basın açıklaması yapılmasına müsaade ettiklerini belirten Baz, ancak açıklamanın yapılacağı yerin bir kurumun giriş kapısı olduğunu söyledi. Baz’ın, “Biraz daha kenarda yapamaz mısınız? Lütfen kenara geçelim, bir araç geçecek kadar mesafe bırakalım. Burası araç yolu lütfen” sözlerine, Avukat Müjde Tozbey, “Siz çekilin. Eğer yaptığımız suçsa benim hakkımda tutanak tutun, ben size kartvizitimi verim. Araçta 2 insan vardır en fazla, burada 100 kişi var ve şu an sizi bekliyor. Siz amirsiniz, hepimizden tecrübelisiniz. Lütfen olgunluk gösterin. Siz böyle yaparsanız iş uzar” dedi.
Diyalogların ardından veliler, bir araç geçecek mesafede kenarı çekilerek basın açıklaması yaptı.

Taleplerini ilettiler
Veliler adına açıklama yapan Mümtaz Aktaş, amaçlarının sadece kolej öğretmenlerine ses olmak olmadığını, aynı zamanda mağdur olan öğrenciler ve velililer için toplandıklarını söyledi.
“İlgililere sesleniyoruz” diyen Aktaş, özel okulların finansal durumunun yetkilileri sorumluluktan dışarıda bırakmaması gerektiğini vurgulayarak, “Öğretmenlerimizin maaşları aylardır yatırılmıyor ve eğitimin sürüp sürmeyeceği muğlak. Bazı kampüslerimizde doğal gaz kesik, temizlik hizmetleri aksamış durumda. Bu durumun sorumlusu üzerine titrediğimiz çocuklarımız değildir. Bu durumun sorumlusu kendi giderlerimizden artırarak çocuklarımızı okullarına gönderen biz veliler değiliz. Bu durumun sorumlusu, bütün fedakarlıkları ile aylardır ücret almadan çalışan ve tükenme noktasına gelmiş sevgili öğretmenlerimiz de değildir" dedi.
Son olarak grubun taleplerini ileten Aktaş, “Nakil değil, eğitime kendi okullarımızda devam etmeyi, okulların doğal gaz, elektrik, su, yemek, internet temizlik hizmetlerinin aksamaması, öğretmenlerimizin ve tüm çalışanların ücretlerinin ödenmesini, başka özel okullarda da benzer durumların yaşanmaması için özel okullar yönetmeliğinin değiştirilerek teminat almamasını, özel okullarda Öğrencisi olan ya da olmayan tüm velilerimizin destek ve dayanışmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından veliler taleplerini içeren dilekçeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletti.

ANTALYA

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı
Kahraman topçu yüzbaşı, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Kahraman topçu yüzbaşı, mezarı başında anıldı
Antalya Kemer Tahtalı'da kar keyfi
YEREL HABERLER Antalya Kemer Tahtalı'da kar keyfi
MESAM'ın genel kurul iptali istemine, bilirkişiden olumsuz görüş
YEREL HABERLER MESAM'ın genel kurul iptali istemine, bilirkişiden ...
Karaloğlu:"Şehzade Korkut kentimizde yaşamaya devam ediyor" Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Şehzade Korkut, adıyla, eserleriyle, hatırasıyla Antalya da yaşamaya devam ediyor" "Bugün Şehzade Korkut Camii minaresinde beş vakit ezanıyla ve yakın bir zamanda da içerisinde ibaret edilebilir haliyle inşallah kıyamete kadar bu şehrin fetih sembolü olarak yaşamaya devam edecektir"
YEREL HABERLER Karaloğlu:"Şehzade Korkut kentimizde yaşamaya devam ...
Başkan Uysal, İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru'yu ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Uysal, İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru'yu ...
Velilerden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 'özel okul' eylemi
YEREL HABERLER Velilerden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 'özel ...
Finike’de yağmur suyu seferberliği
YEREL HABERLER Finike’de yağmur suyu seferberliği
ASSİM’den çıktı birinciliğe uzandı
YEREL HABERLER ASSİM’den çıktı birinciliğe uzandı
Kırmızı kodlu yağış, Kurşunlu'yu coşturdu
YEREL HABERLER Kırmızı kodlu yağış, Kurşunlu'yu coşturdu
Yeliz Gül Ege’den, ‘Oyunuzu kullanın’ çağrısı
YEREL HABERLER Yeliz Gül Ege’den, ‘Oyunuzu kullanın’ çağrısı
Alanya'da trafik sinyalizasyonuna kış düzenlemesi
YEREL HABERLER Alanya'da trafik sinyalizasyonuna kış düzenlemesi
Büyükşehirden ‘Şeb-i Arus Sema Töreni’
YEREL HABERLER Büyükşehirden ‘Şeb-i Arus Sema Töreni’
3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu'
YEREL HABERLER 3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu'
Kaş’ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları
YEREL HABERLER Kaş’ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları
Kemer'in marka çıtası yükseliyor Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: "Kültürel,sanatsal ve bilimsel faaliyetlere daha çok destek vereceğiz" "Herkes elini taşın altına koymaya başladı, kemerin çıtası yükseliyor"
YEREL HABERLER Kemer'in marka çıtası yükseliyor Kemer Belediye ...
(ÖZEL) Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı
Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı
YEREL HABERLER Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı
Antalya, yaz turizminde dünya birincisi
YEREL HABERLER Antalya, yaz turizminde dünya birincisi
Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda heyecan sürüyor
YEREL HABERLER Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda heyecan sürüyor
Akdeniz Üniversitesi’ne Yeşil Kampüs Tescili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal: "Hedefimiz yeşil üniversite"
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’ne Yeşil Kampüs Tescili Akdeniz ...
Tamirhaneye gelen O'nu karşısında görünce şaşkına dönüyor Arızalı araçlar üniversiteli otomobil tamircisi çırağı Tuğba'ya emanet Motor, şanzıman tamiri, arıza tespiti, periyodik bakım ve lastik takmaktan balata değiştirmeye kadar birçok işin üstesinden geliyor Tuğba’nın hedefi Türkiye’nin en iyi tamircisi olmak
YEREL HABERLER Tamirhaneye gelen O'nu karşısında görünce şaşkına ...
TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Büyüme tahmini yüzde 3-5 arası
YEREL HABERLER TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Büyüme tahmini yüzde 3-5 ...
(ÖZEL) Ayhan Yıldırım: Bu kadroyu elimizde tutmak zorundayız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ayhan Yıldırım: Bu kadroyu elimizde tutmak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X