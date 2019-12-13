Antalya’da özel bir kolejde eğitim gören öğrencilerin velileri, öğretmenlerin maaşları yatmadığı gerekçesiyle işe gelmemesinden ötürü çocuklarının eğitim görememesini İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına gelerek protesto etti. Güvenlik önlemlerinin alındığı eylemde, kurumun araç girişinde basın açıklaması yapmak isteyen velilerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Eylemde, Güvenlik Şube Müdürünün, “Burası araç yolu lütfen bir araç geçecek kadar mesafe bırakalım” uyarısına, velilerin avukatı, “Araçta en fazla 2 kişi var, burada 100 kişi” diye cevap verdi.

Ekonomik gerekçeler nedeniyle öğretmenlerin maaşlarının ödenmediği ve sorunların yaşandığı özel bir kolejin Antalya'daki okullarında eğitim gören öğrencilerin velileri, öğretmenlerinin maaşlarını aylardır ödememesini protesto etti. Ellerinde dövizlerle Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önüne gelen yaklaşık 50’ye yakın veli, ardından basın açıklaması yapmak istedi. Öğrenci velileriyle, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri arasında yol kapatma nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, kurumun araç giriş kapısında basın açıklamasının doğru olmayacağına gruba iletirken velilerse açıklamanın kısa süreceğini söyledi.



Kurumun araç giriş kapısında toplanılması gerginliğe neden oldu

Burada ekipler ve velilerin avukatı olduğu belirtilen Müjde Tozbey arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Polisin yolu kapatamazsınız uyarısına, Tozbey, “Siz bizim sınırlarımızı belirlemeyin. Biz suç işlersek bizi uyarmayın, sadece tutanağınızı tutun, ona göre işlem başlattın. Biz eğer aracı durdurursak tutanağınızı tutun ama şimdi karışmayın bize. Biz basın açıklamasını yapıp çıkacağız. Gerginlik olmasın lütfen çekilin” dedi.

Bu söz üzerine polis memuru, “Ben sizin güvenliğini sağlıyorum” derken, Tozbey de “Siz bizim güvenliğimizi sağlamayın, bizi devlet korusun” karşılığını verdi.



“Araçta 2 insan var, burada 100 kişi”

Gerginlik üzerine olay yerine gelen Güvenlik Şube Müdürü Murat Baz, ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Basın açıklaması yapılmasına müsaade ettiklerini belirten Baz, ancak açıklamanın yapılacağı yerin bir kurumun giriş kapısı olduğunu söyledi. Baz’ın, “Biraz daha kenarda yapamaz mısınız? Lütfen kenara geçelim, bir araç geçecek kadar mesafe bırakalım. Burası araç yolu lütfen” sözlerine, Avukat Müjde Tozbey, “Siz çekilin. Eğer yaptığımız suçsa benim hakkımda tutanak tutun, ben size kartvizitimi verim. Araçta 2 insan vardır en fazla, burada 100 kişi var ve şu an sizi bekliyor. Siz amirsiniz, hepimizden tecrübelisiniz. Lütfen olgunluk gösterin. Siz böyle yaparsanız iş uzar” dedi.

Diyalogların ardından veliler, bir araç geçecek mesafede kenarı çekilerek basın açıklaması yaptı.



Taleplerini ilettiler

Veliler adına açıklama yapan Mümtaz Aktaş, amaçlarının sadece kolej öğretmenlerine ses olmak olmadığını, aynı zamanda mağdur olan öğrenciler ve velililer için toplandıklarını söyledi.

“İlgililere sesleniyoruz” diyen Aktaş, özel okulların finansal durumunun yetkilileri sorumluluktan dışarıda bırakmaması gerektiğini vurgulayarak, “Öğretmenlerimizin maaşları aylardır yatırılmıyor ve eğitimin sürüp sürmeyeceği muğlak. Bazı kampüslerimizde doğal gaz kesik, temizlik hizmetleri aksamış durumda. Bu durumun sorumlusu üzerine titrediğimiz çocuklarımız değildir. Bu durumun sorumlusu kendi giderlerimizden artırarak çocuklarımızı okullarına gönderen biz veliler değiliz. Bu durumun sorumlusu, bütün fedakarlıkları ile aylardır ücret almadan çalışan ve tükenme noktasına gelmiş sevgili öğretmenlerimiz de değildir" dedi.

Son olarak grubun taleplerini ileten Aktaş, “Nakil değil, eğitime kendi okullarımızda devam etmeyi, okulların doğal gaz, elektrik, su, yemek, internet temizlik hizmetlerinin aksamaması, öğretmenlerimizin ve tüm çalışanların ücretlerinin ödenmesini, başka özel okullarda da benzer durumların yaşanmaması için özel okullar yönetmeliğinin değiştirilerek teminat almamasını, özel okullarda Öğrencisi olan ya da olmayan tüm velilerimizin destek ve dayanışmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından veliler taleplerini içeren dilekçeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletti.

ANTALYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

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