Antalya Kemer Tahtalı'da kar keyfi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'nda yılın ilk karının keyfi yaşanıyor.

Tahtalı Dağı'nda kar birikmesiyle birlikte kış turizmi de başladı. Yaklaşık 10 dakikalık bir yolculukla çıkılabilen Tahtalı Dağı'nın zirvesine gelenler hem kar keyfi hemde Kemer'in eşsiz manzarasıyla baş başa kaldı. Önceki akşam yağan kar ile Tahtalı Dağın'ın zirvesi olan 2 bin 365 metre, beyaza bürünürken gelen konuklar da bu keyfi yaşamaya başladı. Kara hasret olan Antalyalılar ile bölgede konaklayan yerli yabancı turistler Olympos Teleferik’e büyük ilgi gösterdi. Çocukların yanı sıra Güney Koreli turistlerin de zirvede kar keyfi yaptığı görüldü.

ANTALYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

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