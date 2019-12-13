Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 6'ncısı düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya ve National Golf Kulüpleri sahalarında düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'na Bodrum, Ankara, Kemer, İstanbul, Klasis, Taurus, Kıbrıs ve İzmir golf kulüplerinden 80 sporcu katıldı. 3 gün sürecek turnuvada takımlar dereceye girmek için mücadele edecek.

Turnuvada iş insanı Fikret Öztürk, Kıvanç Oktay, Ali Nuri Türker, Hasan Karagöz de mücadele ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Turnuvadan detay görüntüler





ANTALYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.