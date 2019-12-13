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ALKÜ’DE sivil havacılık konuşuldu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ)Prof. Dr. ...

İHA

ALKÜ’DE sivil havacılık konuşuldu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ)Prof. Dr. Ekrem Kalan: "Üniversitemiz havacılık sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, akademik ve sektörel işbirlikleri ile havacılık sektörünün gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor" "Kiev Havacılık Üniversitesi ile iş birliği protokolleri imzaladık"

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ)Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Üniversitemiz, hem havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hem de bölgesel havacılık operasyonlarının geliştirilmesi hususunda eğitimöğretim faaliyetlerinin yanı sıra akademik ve sektörel işbirlikleri ile havacılık sektörünün gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor"dedi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu tarafından, Uluslararası Sivil Havacılık Günü etkinlikleri kapsamında “Gazipaşa Alanya Havalimanı, Dünü, Bugünü, Geleceği” konulu konferans düzenlendi.
Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda Alanya Havacılık ile Hürkuş Havacılık kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği konferansa ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Gazipaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Kaya, Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı Esra Aksoy, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya, ALKÜ Genel Sekreteri Emre Çalışkan, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, havacılığın bugünün küreselleşmiş toplumlarında çok önemli bir rol oynadığı ve havayolu taşımacılığının hem ülkelere hem de insanlığa ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda önemli faydalar sağladığını dile getirdi.
Günümüzde havacılık sektörünün ülke ekonomileri için itici bir güç konumunda bulunduğunu dolayısıyla havacılığın sürdürülebilir kalkınmada kritik bir rol oynadığını ifade eden Rektör Kalan, “Havacılık sektörünün sürdürülebilir olmasında sektör oyuncularının rolü kadar, havacılık ile ilgili üniversitelerin de payı oldukça büyüktür. Üniversitemiz, hem havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hem de bölgesel havacılık operasyonlarının geliştirilmesi hususunda eğitimöğretim faaliyetlerinin yanı sıra akademik ve sektörel işbirlikleri ile havacılık sektörünün gelişimine katkı sunmayı amaçlamaktadır” dedi.
"Kiev Havacılık Üniversitesi ile işbirliği"
Geçtiğimiz günlerde Kiev’deki temaslarındaki gelişmelerden bahseden Kalan; “Kiev Ulusal Havacılık Üniversitesi ile bir görüşme gerçekleştirdik ve kendileriyle hem Mevlana hem de Erasmus kapsamında protokoller imzaladık. İnşallah ileri ki dönemde yapacağımız uluslararası iş birlikleriyle de gerek fakültemizin, gerek Mevlana bünyesinde bulunan programlarımızın desteklenmesi ve Gazipaşamız başta olmak üzere bölgemize ve ülkemize ihtiyaç duyulan alanlarda akademik bilginin üretimi ve ihtiyaç duyulan nitelikli istihdam kaynağını test etmesi noktasında elimizden gelen desteği göstereceğiz. Bu vesileyle bu müjdeyi de sizlerle paylaşmak istedim.”ifadelerine yer verdi.
“Gelecek göklerde"
Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk ise Gazipaşa’da Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bulunuyor olmasının çok önemli olduğunu belirterek; “Bu fakülteyi tercih ettiğiniz için sizleri tebrik ederim. Çünkü Atatürk’ün de dediği gibi İstikbal göklerdedir. Gelecek hakikaten göklerde. Bugün tüm tartışmalara baktığımızda hepsi hava üzerinden devam ediyor. F35 S400 gibi bunların hepsi hava hakimiyeti ile ilgili şeyler. Artık havaya hakim olan dünyaya hakim oluyor. Artık ülkemiz de bu alanda ilerleme kayıt ediyor. Son dönemde havacılık ile ilgili havacılık sektörü ve teknolojileriyle alakalı çok iyi gelişmeler oluyor. İlçemizde de havaalanının olması büyük bir avantajdır. İnşallah büyüyerek de devam edecektir. Sizlerin de burada istihdam ve kendinizi geliştirme imkanınız olacaktır” diye konuştu.
"Sektöre nitelikli iş gücü"
Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz ise, havacılık sektörü hakkında kısa bilgiler vererek sektöre nitelikli iş gücü yetiştirilmesi konusunda sorunlar olduğuna değindi.
Nitelikli iş gücü sorunun çözülmesi, Türkiye’nin havacılık eğitiminde güçlü bir konuma yükseltilmesi, havacılık ile ilgili eğitim veren fakültelerin en önemli görevi olduğunun altını çizen Cengiz, " Bu nedenle fakültemiz, dinamik akademik kadrosu, güncel literatüre göre hazırlanmış eğitim programı ile ülkemizdeki havacılık sektörünün taleplerine cevap verebilecek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için önemli bir misyon üstlenmektedir. Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize güncel havacılık eğitimini vermek, öğrencilerimizin etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluk duygusu yüksek, çevreye duyarlı bireyler olarak gelişmelerine katkı sunmak, uluslararası değişim programları ile fakültemizin tanınırlığını arttırmak ve kültürel etkileşimleri zenginleştirmek, Alanya ve Gazipaşa’nın havacılık eğitiminde önemli bir merkez haline gelmesini sağlamak, havacılık sektör temsilcileri ve devlet kurumları ile güçlü diyaloglar kurarak sürdürülebilir olmak kuruluş felsefemizin temel politikalarıdır” dedi.
Konuşmaların ardından “Gazipaşa Alanya Havalimanı, Dünü, Bugünü, Geleceği” konulu konferansa geçildi.

ANTALYA

13 Aralık 2019 Cuma

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