Yaralı haldeki şahin tedaviye alındı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir sitenin bahçesinde yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki Lütfi Dede, site bahçesinde bir şahin gördü. Dede, yanına yaklaştığı şahinin yavru ve yaralı olduğunu fark etti. Kanatları ıslak ve hareket edemeyen şahini Lütfi Dede, yakalayıp evine götürdü. Dede, kuruttuğu şahine kısa süreli de besleme yaptı. Yıllarca amatör olarak kuş çeşitleri besleyen Dede, şahinin yeniden sağlığına kavuşturulması için Doğa Koruma Ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğünü aradı. Görevlilerce teslim alınan şahinin tedavisinin ardından doğal yaşama geri bırakılacağı bildirildi.



"Öylece bıraksam ölürdü"

Şahine kendi imkanlarıyla bakan Lütfi Dede, bir hayvansever olarak yaralı kuşu o şekilde bırakamadığını belirtti. Önceden kuş beslediği için tecrübeli olduğunu dile getiren Dede, "Bahçede şahini öyle bıraksaydım ya ölürdü ya da başka bir hayvanın yemi olurdu. Havlu ile alıp hemen evime götürüp kurutup besleme yaptım. Ayak ve kanatlarında sanki yara vardı. O kuşları evde beslemenin yasak olduğunu biliyordum. Daha iyi tedavisinin yapılması için görevlilere teslim ettim" dedi.

ANTALYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

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