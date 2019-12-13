Büyükşehir Meclisi 2019’un son toplantısını yaptı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2020’nin başarılı bir yıl olmasını diledi

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Muhittin Böcek, alınan kararların Antalya için hayırlı olmasını dilerken, destekleri için de meclis üyelerine teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Devam Toplantısı’nı gerçekleştirdi. 25 gündem maddesinin karar bağlandığı meclis toplantısının sonunda konuşan Başkan Muhittin Böcek, 2019 yılı meclis görüşmelerinin tamamlandığını ifade ederek, “Öncelikle desteği için bütün meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Mecliste almış olduğumuz kararlarımızın Antalya’mız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

"Başkan Böcek'ten teşekkür"

2020 yılında da hep birlikte Antalya için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Böcek şöyle konuştu; “Yeni yılın Antalya için güzel ve başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum. Sevgili hemşehrilerimizin de yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni yılın ülkemize, tüm insanlığa, tüm dostlarımıza, ailemize sağlık, huzur, mutluluk, barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum. İnşallah hayırlı, başarılı bir yılımız olacak. Bütün meclis üyesi arkadaşlarıma, siyasi partilerin başkan ve yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarıma katkıları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum.”

ANTALYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

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