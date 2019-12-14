Son haline kendisi bile inanamadı!

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Antalya’da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Niğde mahkemesince hakkında, ‘Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Yaralama ve Basit Yaralama’ suçlarından 5 adet yakalama kararıyla aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G., Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:29

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