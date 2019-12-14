'Poğaça ve şeker' kutularında zehir ticareti Antalya otogarına gelen uyuşturucu tacirlerine Narkotik baskını

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen yolcularda yapılan aramada poğaça ve şeker kutusu içine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yerli ve yabancı turistlerin gelişgidiş yaptığı Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak, poğaça ve şeker kutusu içerisine saklanmış vaziyette uyuşturucu getiren şahıslar üzerinde gerçekleştirilen operasyonlarda,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan 3 olayda 5 şahıs yakalandı ve daralı 53,6 gram eroin, daralı 72,2 gram skunk esrar maddesi, 92 adet extacy hap ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

“Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçundan da meydana gelen 10 olayda 10 şahıs yakalandı. Daralı 34,9 gram eroin, daralı 10,1 gram sentetik kannabinoid ve daralı 9,4 gram skunk esrar maddesi ve 10 adet extacy hap ele geçirildi ve 10 şahıs hakkında işlem yapıldı.

ANTALYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:48

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.