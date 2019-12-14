Finike Eroğlu Nuri Camii yükseliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike’nin en güzel noktalarından birine inşa edilen Eroğlu Nuri Cami’si yükseliyor. Caminin 2020 Ramazan Ayında açılması planlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, ismini Antalya’da yaşamış ve FinikeTurunçova Alacadağ’da kabri bulunan mutasavvıfşair Eroğlu Nuri’den alan caminin inşaatını sürdürüyor. Finike Limanı’nın üst kısmında yer alan ve sahile hakim bir konuma inşa edilen camii ilçenin siluetini de değiştirecek. 2 bin 400 metrekarelik parsel üzerinde 250 metrekare inşaat alanına sahip cami 500 kişilik olacak. Cami alanı içerisinde 1 adet revak, 1 adet imaret, 1 adet şadırvan ve 1 adet abdesthane yer alıyor. Yüzde 85’lik kısmı tamamlanan caminin 2020 Ramazan Ayı’nda açılışının yapılması planlanıyor.

ANTALYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:29

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