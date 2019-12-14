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Antalya'da okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

İHA

Antalya'da özel bir okulun 4'üncü katında pencereden aşağı düşen A.Ç. (13) isimli kız öğrenci kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Antalya'da özel bir okulun 4'üncü katında pencereden aşağı düşen A.Ç. (13) isimli kız öğrenci kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Hatıplar Mahallesinde bulunan özel bir okulda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi A.Ç., okulun 4'üncü katındaki sınıfın yarısına kadar korkuluk bulunan penceresinden aşağıya düştü. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından 13 yaşındaki kız öğrenciyi önce bir özel hastaneye ardından da Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastaneye geldiğinde bilinci kapalı olan kız, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. A.Ç. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu, böyle bir olayı kimsenin yaşamasını istemediklerini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin 16 Aralık Pazartesi günü okula giderek olayla ilgili inceleme yapacağını açıkladı.

ANTALYA

14 Aralık 2019 Cumartesi

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