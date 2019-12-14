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Türkiye, Hint düğünlerinde tarihi bir rekora imza attı Hint düğünü organizasyon firması ...

İHA

Milyon dolarlık masalsı Hint düğünlerinin yeni adresi olan Türkiye'de tarihi bir rekor kırıldı. 2019 yılında çoğunluğu Antalya'daki lüks otellerde gerçekleşen düğün sayısı, bu yıla kadar gerçekleşen toplam sayıyı geçti. Hint düğünü organizasyonu gerçekleştiren firmanın yönetici ortağı Bünyat Özpak, bu yıl kendilerinin 25, başka firmalarla birlikte bu sayının toplam Türkiye'de 32 düğün gerçekleştiğini bildirerek, "2019 yılına kadar Türkiye'de toplasak 1516 tane düğün olmamıştır. Türkiye genelinde 32 düğün olduğunu tahmin ediyorum bu da tarihi bir rekor. 2020 yılında toplam 14 tane teyit...

Türkiye, Hint düğünlerinde tarihi bir rekora imza attı Hint düğünü organizasyon firması sahiplerinden Bünyat Özpak: “2019 yılına kadar Türkiye’de toplasak 15-16 tane düğün olmamıştır. Türkiye genelinde 32 düğün olduğunu tahmin ediyorum bu da tarihi bir rekor.” “Elektronik vize gelirse düğün sayısı 10 katına çıkar”

Milyon dolarlık masalsı Hint düğünlerinin yeni adresi olan Türkiye’de tarihi bir rekor kırıldı. 2019 yılında çoğunluğu Antalya’daki lüks otellerde gerçekleşen düğün sayısı, bu yıla kadar gerçekleşen toplam sayıyı geçti. Hint düğünü organizasyonu gerçekleştiren firmanın yönetici ortağı Bünyat Özpak, bu yıl kendilerinin 25, başka firmalarla birlikte bu sayının toplam Türkiye’de 32 düğün gerçekleştiğini bildirerek, “2019 yılına kadar Türkiye’de toplasak 1516 tane düğün olmamıştır. Türkiye genelinde 32 düğün olduğunu tahmin ediyorum bu da tarihi bir rekor. 2020 yılında toplam 14 tane teyit olmuş düğünümüz var. Ekim ayına ön ödeme aldığımız düğün bile var” dedi.
Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya, son yıllarda dünya kamuoyunun gıptayla izlediği milyon dolarlık Hint düğünlerine ev sahipliği yapıyor. Renkli kıyafetleri, farklı yemek kültürleri ve gelenekleriyle öne çıkan ve 3 gün 3 gece süren masalsı düğünlerde, milyonlarca dolarlar harcanıyor. Kentteki lüks otellerde gerçekleştirilen Hint düğünleri, özellikle turizm sezonunun düşük olduğu dönemlerde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşiyor ve ortaya renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

“Tarihi bir rekor”
Türkiye'de daha fazla yapılabilmesi için yoğun çalışma gerçekleştirilen düğünlerde yaşanan artış, tarihi bir rekoru beraberinde getirdi. Hint düğünü organizasyonu gerçekleştiren firmanın ortağı Bünyat Özpak, 2019 yılına kadar Türkiye tarihinde toplam 15 düğün yapıldığını, sadece 2019 yılında ise 32 düğün gerçekleştirildiğini belirterek, bunun tarihi bir rekor olduğunu söyledi. Özpak, “Biz bu sene yaklaşık şirket olarak 25 tane düğün yaptık. Türkiye genelinde 32 düğün olduğunu tahmin ediyorum. Bu da tarihi bir rekor. Türkiye’de 2019 yılına kadar toplasak 1516 tane düğün olmamıştır” dedi.

“2020 yılı Ekim ayı için bile ön ödeme yapan var”
Hintlilerin düğünlere verdiği öneme işaret eden Özpak, Türkiye’yi tercih eden Hintli ailelerin refah seviyesinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti.
2020 yılı için rezervasyonların gerçekleştirildiğini aktaran Özpak, “Bizim toplam 1314 tane teyit olmuş, hatta ekim ayı için bile ön ödeme aldığımız düğünlerimiz var. Böyle giderse sadece bizim gerçekleştireceğimiz organizasyon sayısı 3540 düğün olacaktır.” diye konuştu.

“Dünyanın en büyük pırlanta üreticisini ağırladık”
Türkiye’de gerçekleştirilen Hint düğünlerinde, düğün sahiplerinin refah seviyesinin oldukça yüksek olduğunu aktaran Özpak, 2019 yılında dünyanın en büyük pırlanta üreticisini ağırladıklarını aktardı. Özpak, “Dünyanın en büyüklerinden değil, en büyüğünü ağırladık. Burada çok iyi bir düğün yaptılar. Onun dışında Hindistan’da elektronik sektöründe önde gelen bir şirketin sahibinin kızının düğünü yaptık, emlak ile ilgili Hindistan’ın en zengin ailelerinden birisinin düğünü yaptık. Bu aileleri getirdikçe diğerlerini getirmemiz de kolaylaşıyor. Onların referansıyla Türkiye’yi tam olarak anlamayanları ikna etmemiz kolaylaşıyor” ifadelerini kullandı.

Kişi başı gelir oranını yükseltiyor
Turizmin Türkiye’de önemli bir gelir kaynağı olduğunun altını Çizen Özpak, söz konusu düğünlerin kişi başı turist gelirindeki artışa da büyük katkı sağladığını vurguladı. Özpak şunları söyledi:
“Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre yaklaşık kişi başı 600604 dolar gelir ortalamamız var. Bu rakamı yükselten faktörler, toplantılar ve kongre grupları oluyor. Onların rakamlar bin 100 dolarlara kadar çıkıyor. Ancak Hint düğünleri genelde bunlarında daha üstünde oluyor. 2 ila 6 bin euro kişi başı harcayan düğünler oluyor. Dünyada kişi başı harcama oranına sahip olan en yüksek organizasyonlar, Hint düğünleri. Dolayısıyla çok ciddi bir ekonomik getirisi var. Bir de düşük sezon dediğimiz sezonda geliyorlar. Kasım Mayıs arası geliyorlar ve harcama düzeyleri çok yüksek”

“Elektronik vize gelirse düğün sayısı 10 katına çıkar”
Son olarak Türkiye’nin Hindistan ile arasında karşılıklı vize uygulandığını belirten Özpak, elektronik vizeye geçilmesi halinde Hint düğünlerinde ağırlanan turist sayısı ve düğün sayısında yüksek bir artış yaşanabileceğini kaydetti.
“Elektronik vizeye geçmeden istediğimiz rakamları yakalamamız mümkün değil” diyen Özpak, şöyle dedi: “Çin’e şuanda ülke olarak çok büyük esneklikler sunuyoruz. Biz Çine tanıdığımız esneklikleri Hindistan’a tanısak, oradan alacağımız geri dönüş hem daha hızlı hem de ekonomik olarak daha yüksek olur. Böyle bir şey olursa bizim konuştuğumuz rakamların 10 katı olacağını düşünüyoruz. Çin’den 2019 yılında 250 bin yolcu geldi yaklaşık olarak. Biz Hindistan’a vize kolaylığını sağladığımız zaman 12 senede 1 milyon yolcuya ulaşırız, düğün sayısı olarak da şuan ki rakamın 10 katına ulaşırız”

ANTALYA

14 Aralık 2019 Cumartesi

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