Antalya'da 3 gün 3 gece süren masalsı Hint düğünü Düğün için Hindistan'dan 200'ü aşkın davetli, özel uçakla getirildi Düğün için aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemelerin bir kısmı da Hindistan’dan getirildi

Antalya’da Hindistan’ın varlıklı ailelerinden bir çiftin düğünü 200’ü aşkın davetlinin katılımıyla 3 gün 3 gece sürdü. Çiftin düğününe davetliler özel uçakla getirilirken, düğün için de hiçbir masraftan kaçınılmadı.

Serik ilçesinde 1013 Aralık tarihlerinde Rixos Premium Belek’te bir Hint düğünü daha gerçekleştirdi. Hindistan’ın varlıklı ailelerinden olan çiftin düğünü için 200’ü aşkın davetliler özel uçuş imkanlarıyla Antalya’ya getirildi. Aileler, Hint gelenekleriyle gerçekleştirdikleri düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmadı. Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları büyük bir titizlikle hazırlanarak binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi. Düğün için aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemelerin bir kısmı da Hindistan’dan getirildi. Düğünün uçak, otel, transferler, ağırlama, özel geceler de dahil olmak üzere A’dan Z’ye tüm koordinasyonu organizasyon firması tarafından gerçekleştirildi.

Düğün organizasyonlarını gerçekleştiren firmanın kurucu ortağı Bünyat Özpak: ‘Şu an içinde bulunduğumuz büyüleyici ortam uzun süren emek ve hazırlıklar sonucunda oluşturuldu. Her işimizde olduğu gibi ailelerin, gelin ve damadın bir ömür boyunca hayalini kurduğu bir düğünü gerçeğe dönüştürüyoruz. Aylarca süren iletişim ve hazırlıklar sonrasında gerçekleştirdiğimiz organizasyonların oluşturduğu tatmin ve memnuniyet dönüşleri her şeye değer. Sürdüre geldiğimiz yoğun pazarlama faaliyetlerimiz neticesinde, Hindistan’dan ülkemize gerek destinasyon düğünü gerek toplantı grupları anlamında üretkenliğimizi arttırıyoruz. KasımMayıs döneminde, geçmiş yılların çok üzerinde bir kapasiteyi ülkemize getireceğimiz için çok mutluyuz. Hint grup faaliyetlerimizin önemli bir parçası olan Destinasyon düğünlerinde, 2020 yılında da büyük bütçeli muhteşem düğünlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Özpak, yüksek bütçeli düğünlere imza atmaya devam edeceklerini de belirterek, “Uzun süredir yürüttüğümüz aktif tanıtım politikamız ve bilhassa IMWF’nin (International MICE and Wedding Forum) katkısı ile bu yılda birçok büyük organizasyona, özel etkinliğe, yüksek bütçeli düğünlere imza atmaya devam edeceğiz. Amacımız Türkiye’yi özel grup organizasyonlarında en çok tercih edilen ülke haline getirmek. IMWF’nin 5.si, 1418 Mayıs 2020 tarihlerinde Titanic Mardan Palace’da çok büyük bir Show ile tekrar ülkemizi tüm dünyaya tanıtacak. Milyarlarca dolarlık ekonomiye sahip etkinlik sektörünün kalbi Antalya’da atacak” şeklinde konuştu.

ANTALYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:29

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