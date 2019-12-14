Otel personelini taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Orman işçisi neden ölümle tehdit ediliyor?

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Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis aracı ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi kavşağında gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadriye Mahallesi istikametine giden otel personeli taşıyan midibüs ile 07 YPN 05 Plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kaza, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsünü Serik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaza sonrası olayla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:29

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