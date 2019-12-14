Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya dördüncüsü oldu

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 B3 Futsal Dünya Şampiyonası´nda mücadele eden Türkiye, üçüncülük dördüncülük maçında Rusya´ya penaltılar sonucunda 3-2 mağlup olarak, dünya dördüncüsü oldu. Ukrayna turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, İngiltere ise ikinci oldu.

Antalya Spor Salonu´nda düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 B3 Futsal Dünya Şampiyonası´nın 11´inci gününde Türkiye, üçüncülük dördüncülük maçında Rusya ile karşılaştı. Milliler, normal süresi 2-2 biten maçın penaltı atışlarında rakibine 3-2´lik skorla mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, tarihindeki ilk madalya fırsatını tepse de, dünya dördüncülüğü ile tarihinin en başarılı Dünya Şampiyonası´nı geçirmiş oldu.

ŞAMPİYON UKRAYNA

Turnuvanın final maçında ise Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geldi. Ukrayna, İngiltere´yi 6-2 yenerek şampiyonayı birinci olarak noktaladı ve altın madalyanın sahibi oldu. Final maçını kaybeden İngiltere ise ikinci oldu.

Beşincilik altıncılık maçında İspanya´yı mağlup eden İtalya beşinci, İspanya ise altıncı oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Türkiye Rusya maçından detaylar



ANTALYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:29

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