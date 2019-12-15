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Avrupa Şampiyonu Aleyna Kaymaz: "Hedefim olimpiyat birinciliği" Aleyna Kaymaz: "Heyecanlı bir süreç ...

İHA

İsrail'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Kızlar 15 yaş altı 81 kiloda koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başaran Aleyna Kaymaz, "Hedefim olimpiyat birinciliği" dedi.

Avrupa Şampiyonu Aleyna Kaymaz: "Hedefim olimpiyat birinciliği" Aleyna Kaymaz: "Heyecanlı bir süreç yaşadım ama başardım" Baba Burhan Kaymaz: "Kızımı ekranda izlerken çok ağladık"

İsrail’de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda Kızlar 15 yaş altı 81 kiloda koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başaran Aleyna Kaymaz, "Hedefim olimpiyat birinciliği" dedi.
İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen yıldızlar ve 15 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz, büyük bir başarıya imza attı. Kızlar 15 yaş altı 81 kiloda Kaymaz, koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Genç halterci üç ayrı kategoride Avrupa rekoru kırarak altın madalyaları topladı.
Büyük başarının ardından Antalya’ya gelen Aleyna’yı, babası Burhan Kaymaz, annesi Hatice Kaymaz, 2 yaşındaki kardeşi Esila, akrabaları ve antrenörlüğünü yapan eski dünya şampiyonu Ekrem Celil, Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde karşıladı. Aile kızlarını sımsıkı sarılırken, havalimanındaki diğer yolcularla bu anlara alkışlarla destek verdi. Duygularını anlatan Aleyna Kaymaz, oldukça heyecanlı bir süreç yaşadığını dile getirerek, aldığı başarıdan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Kaymaz, "Gurur verici bir şeydi. Heyecanlı bir süreç yaşadım ama başardım. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak" diye konuştu.

Baba Kaymaz: "İzlerken ağladık"
Babası Burhan Kaymaz, "Kızımı ekranda izlerken çok ağladık. Çok gururluyuz. Ekrem Celil hocamızın çok emeği var" şeklinde konuştu. Anne Hatice Kaymaz da çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ekrem Celil: "Daha çok birinciliklere imza atacak"
Aleyna’nın antrenörü eski dünya şampiyonu Ekrem Celil, şampiyona öncesinde çok çalıştıklarını ve Aleyna’nın yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek aldığı başarıdan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Celil, "Kolay değil bu iş. Sürekli emek istiyor bu işler. Aleyna daha iyi sporcu olacak. Vatanımıza ve Antalya’mıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha çok birinciliklere imza atacak" ifadelerini kullandı.

ANTALYA

15 Aralık 2019 Pazar

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