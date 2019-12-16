Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA´nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Kutluhan Çağlayan (21) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Korubaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Korubaşı istikametine seyir halinde olan Yasin D. yönetimindeki 32 HE 452 plakalı kamyonet, Kutluhan Çağlayan´ın kullandığı 07 HBJ 78 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kamyonetin altına girerek yaklaşık 8 metre sürüklenerek durabildi. Başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Kutluhan Çağlayan ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından kamyonetin altından çıkartılan Kutluhan Çağlayan için 112 Acil Çağrı Merkezi´nden yardım istendi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kutluhan Çağlayan´a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi´ne götürülen Kutluhan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Yasin D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza yerinde inceleme yapıldıktan sonra araçlar çekiciyle kaldırıldı.
ANTALYA
16 Aralık 2019 Pazartesi
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