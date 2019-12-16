Kaş’ta CHP seçimini yaptı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya’nın Kaş İlçe Örgütü’nde yapılan olağan kongrede Mehmet Vural Arıkan ilçe başkanı seçildi.

Kaş Belediyesi Fevzi Gürsoy Kültür Salonundaki kongrede yapılan seçimde iki aday yarışırken, 165 delege oy kullandı. 112 oy alan Mehmet Vural Arıkan CHP Kaş İlçe Başkanı seçildi. Diğer aday Gül Ustaer ise 53 oy aldı.



Yönetim kurulu

Mehmet Vural Arıkan’ın başkanlığında yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Oktay Can Polat, Nurfer Kocaer, Mehmet Erbay, Yaşar Kelek, Ziynet Ustaer, Şükran Göktepe, Ozan Dalkıran, Melek Kocabıyık, Nilsu Özer, Barış Gacar, Adil Arslan, Serpil Gökçül, İbrahim Beydoğan, Tevfik Nalbant



İl delegeleri

İl delegeleri şu şekilde sıralandı: Mehmet Vural Arıkan, Erkan Demirci, Süleyman Özer, Sacide Zorlu, İkbal Türel, Ömer Saim Karakurt, Mustafa Ülker, Bahri Yoldaş, Ulaş Akbaş, Fatma Dönmez, Hayri Süt, Halil İbrahim İğli, Kadriye Hacımusaoğlu, Ümmü Latife Atılgan, Yusuf Ulaş Akçay, Mesut Ulutaş

ANTALYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.