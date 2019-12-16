Hortuma kapılan kayıp Buse için 327 günlük acı bekleyiş Buse'nin içinde bulunduğu aracın tamponu 3 kilometre uzakta bulundu Baba Ahmet Acar: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu öğrendiğimiz “Jeoradar” cihazının getirilerek kader Buse'nin aranmasını istedik"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hortuma kapılan kayıp Buse için 327 günlük acı bekleyiş Buse'nin içinde bulunduğu aracın tamponu 3 ...

İHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz 24 Ocak tarihinde meydana gelen hortuma kapılarak kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kader Buse Acar'ın içinde bulunduğu otomobilin tamponu olay yerinden 3 kilometre aşağıda bulundu.

Hortuma kapılan kayıp Buse için 327 günlük acı bekleyiş Buse'nin içinde bulunduğu aracın tamponu 3 kilometre uzakta bulundu Baba Ahmet Acar: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu öğrendiğimiz “Jeoradar” cihazının getirilerek kader Buse'nin aranmasını istedik"

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz 24 Ocak tarihinde meydana gelen hortuma kapılarak kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kader Buse Acar’ın içinde bulunduğu otomobilin tamponu olay yerinden 3 kilometre aşağıda bulundu.
Baba Ahmet Acar yağışların etkisiyle zaman zaman suyla dolan dere yatağında daha önce gömülü olduğunu düşündüğü tamponu bulunca, “Acaba Buse’nin cesedi de ortaya çıkar mı?” sorusu gündeme geldi.
Baba Ahmet Acar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bulunduğu bilinen ve yerin 9 metre altına kadar kesitini alarak insan iskeletlerini bulabilen “Jeoradar” cihazı ile kayıp şehitliklerin bulunduğunu hatırlatarak, bu cihazın getirilerek Buse’nin bulunmasını defalarca istedikleri halde ne bu cihazın getirilmediğinden ve dere yatağının yeterince düzeltilmediğinden yakındı. Acılı anne babanın, isteklerine resmi kurumlardan cevap alamayınca kiraladıkları dedektörle tespit edilen noktalardan metal parçalar çıktı.

Umut ve acılarla dolu 327 gün geçti
327 gün önce meydana gelen olayda, annesinin kullandığı otomobille babasının sanayi sitesindeki dükkanına gelirken tam site girişinde hortuma yakalanan otomobil sürüklenerek 100 metre ileriden dereye uçmuş, olayda kendisini kaybeden anne Ayla Acar, soğuk suyun etkisiyle kendisine geldikten sonra kanlar içinde deredeki otomobilden sürünerek çıkmış ve bağırarak yardım istemişti. Sanayi sitesindeki esnaflar sakinleri ve baba Ahmet Acar, dere kenarındaki duvara tırmanan Ayla Acar’ın “Beni bırakın, Buse arabada” sözleri üzerinde dere kıyısındaki aracı kontrol etmiş ancak Buse’ye rastlayamamıştı.

Aramalardan sonuç alınamadı
Buse’nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekiplerindeki çok sayıda kişi dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, denizle, deniz altında, sahil şeridinde Buse’yi aradı ama ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında birşey bulunamadı.
Dere yatağının kurumasından sonra Buse’nin bulunma ihtimali görülen 100’e yakın nokta, Kemer Belediyesi ve özel sektöre ait iş makineleri ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı.Aramaların sonuca ulaşamaması üzerine kayboluşunun üzerinden 100 gün geçtiğinde gıyabi cenaze namazı kıldıran acılı anne baba, Buse’nin bulunması için uğraşmaktan vazgeçmiyor.

Otomobilin tamponu ortaya çıktı
Buse’yi arama çalışmaları sonuçsuz olara sürerken, 26 Kasım günü Kemer’i etkisi altına alan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen taşkınlardan sonra Ağva Deresi yatağını kontrol eden baba Ahmet Acar, olay günü Buse’nin içinde bulunduğu otomobilin tamponunu, olay yerinden 3 kilometre aşağıda buldu. Tamponun ortaya çıkması, dere yatağında olması halinde buse’nin cesedinin de deredeki hareketler sonucu ortaya çıkabileceği ümidini doğurdu.
Önceki gün yeniden başlayan yağmurlardan sonra elinde kürekle Ağva Deresi yanında görülen Ahmet Acar, dere yatağındaki bentlerin üzerindeki deliklerin tıkandığını ve bunları açarak dere yatağındaki suyun daha hızlı boşalmasını sağlamaya çalıştı. İHA muhabirine açıklama yapan Acar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu öğrendiği “Jeoradar” cihazının getirilerek kader buse Acar’ın bulunmasını talep ettiklerini ancak bu isteklerinin yerine getirilmemesinden kırgınlığını ifade etti. Acar, “Boruların önündeki ağaç dallarını temizlemeye çalışıyorum. 2010 yılından beri bu dere yatağı temizlenmiyor. Biliyorsunuz aracın tamponunu bulduk. Geçen yağan yağmurlarla su yüzüne çıkmış. Biz de arama içindeyiz, Rabbim verirse bulmaya çalışıyoruz. çocuğumuzu. Durum iyi değil. 12 aya gireceğiz 24 Ocak’ta bir sene olacak çocuğum kaybolalı” diye konuştu.

ANTALYA

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fuhşa zorlanan kadınlara telefon dinlemesine karşı 'yılbaşı pastası' diyorlarmış
YEREL HABERLER Fuhşa zorlanan kadınlara telefon dinlemesine karşı ...
Antalya'da silahlı gürültü kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı gürültü kavgası: 1 yaralı
Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran ...
Antalya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi Antalya'da 5 kişinin yaralandığı kazada araç sürücüsünün ardından gelini de hastanede hayatını kaybetti İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp kavşağın beton bloklara çarptı
YEREL HABERLER Antalya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye ...
Antalya'da elektrikli bisikletli fuhuş servisi Fuhuş yapıldığı belirlenen ev ve otellere yapılan baskında yabancı uyruklu 10 kadın kurtarıldı Şüphelilerin kadınları müşteriye bazen elektrikli bisikletle götürdükleri belirlendi
YEREL HABERLER Antalya'da elektrikli bisikletli fuhuş servisi Fuhuş ...
Dünyaca ünlü plajda yağmur sonrası görsel şölen Yağmur sonrası dağlardan inen kaynak suyu tuzlu suyla buluştu Turkuaz ve mavinin iç içe görüntüsü hayran bıraktı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü plajda yağmur sonrası görsel ...
Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Antalya'da 5 kişinin yaralandığı kazada araç sürücü hayatını kaybetti İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp kavşağın beton bloklara çarptı
YEREL HABERLER Antalya'da 5 kişinin yaralandığı kazada araç sürücü ...
AGC’den İHA’ya 4 ödül AGC 2018 ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER AGC’den İHA’ya 4 ödül AGC 2018 ödülleri sahiplerini ...
Kaş’ta AK Parti delege seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Kaş’ta AK Parti delege seçimleri yapıldı
Kaş’ta CHP seçimini yaptı
YEREL HABERLER Kaş’ta CHP seçimini yaptı
Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp kavşağın beton bloklara çarptı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı İçinde 5 kişinin ...
'Anneme nasıl küfredersin' dedikten sonra vurdu
YEREL HABERLER 'Anneme nasıl küfredersin' dedikten sonra vurdu
Kader Buse'nin dereye sürüklendiği otomobilin tamponu bulundu
YEREL HABERLER Kader Buse'nin dereye sürüklendiği otomobilin tamponu ...
Alanya'da hayvanseverden protesto
YEREL HABERLER Alanya'da hayvanseverden protesto
Kemerspor 2003- Fethiyespor: 0-1
YEREL HABERLER Kemerspor 2003- Fethiyespor: 0-1
Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu’nda oyuncu seçmeleri heyecanı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu’nda oyuncu seçmeleri ...
Yürüme engellinin hırsızlık yaptığı anlar, kamerada
YEREL HABERLER Yürüme engellinin hırsızlık yaptığı anlar, kamerada
Antalya Körfezi’nde ‘ay balığı’ şaşkınlığı Balıkçılar, köpek balığı sandıkları balığın bilimsel adı ‘mola mola’ olan ay balığı olduğunu fark edince neye uğradığını şaşırdı Tekne kaptanı Mehmet Sezgin Saman: “Suyun üzerinde ada gibi duruyordu. Onu gördükten sonra bize bu güzelliği izlemek kaldı”
YEREL HABERLER Antalya Körfezi’nde ‘ay balığı’ ...
Avrupa şampiyonu Aleyna'ya coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu Aleyna'ya coşkulu karşılama
16 yaşındaki kız, başından ve karnından vurulmuş bulundu
YEREL HABERLER 16 yaşındaki kız, başından ve karnından vurulmuş ...
Kepez’de pedallar yarışıyor
YEREL HABERLER Kepez’de pedallar yarışıyor
Avrupa şampiyonu Aleyna'ya coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu Aleyna'ya coşkulu karşılama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X