Antalya Şehir Tiyatroları 26 Ocak'ta 'Perde" diyecek

Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), 26 Ocak’ta perdelerini açıyor. Kadrosuna genç ve dinamik yeni oyuncular ilave eden AŞT, yeni oyun için çalışmalara başladı. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, Antalyalılara rengarenk bir tiyatro sezonu yaşatacaklarını söyledi.

Antalya Şehir Tiyatrosu, ilk oyunu için hazırlıklara başladı. Ekibe katılan 20 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendiren AŞT, Antalya Devlet Opera ve Bale sanatçısı Koreograf Boğaç Özbakır’ın eğitmenliğinde ilk çalışmasını Cam Piramit Meltem Salonu’nda gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde sahne provalarına başlayacak olan Antalya Şehir Tiyatroları 26 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk oyununun prömiyerini yapacak.

Yeni sezonda iki yetişkin ve bir de çocuk oyunu hazırlayacaklarını ifade eden AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, “30 kişilik dev bir ekibiz. İki yetişkin oyunu ve bir çocuk oyunu ile kalan sezonu tamamlamayı ön görüyoruz. Ayrıca Kocaeli Şehir Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu ve Eskişehir Şehir Tiyatrosuyla bir anlaşma yaptık, Bakırköy’le de anlaşmak üzereyiz. 4 şehir tiyatrosunu 3 ay boyunca her hafta Antalya’da ağırlayacağız. 2 gün boyunca oyun sergileyecekler. Tabi bizim kendi repertuvarımızı da eklendiğimizde Antalyalılara 3 ay boyunca rengarenk bir tiyatro sezonu yaşatacağız” diye konuştu.

Antalya’nın yaz aylarında yayla kültürünün olduğuna dikkat çeken Gökhan Avkıran, “Yaz aylarında Antalya’nın yayla kültürü vardır. Mayıs ayında köy seyirlik oyunu çıkaracağız. Haziran itibariyle de yayla dönemi bitene kadar yaylaları dolaşarak köy seyirlik oyunlarımızla seyircilerimizi buluşturacağız” dedi.

ANTALYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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