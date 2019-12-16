Alanya HEP Üniversitesi Rektörü, akademik yayın başarı listesinde

Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durdu Öner, Web Of Science HEndeksi 15 ve üzerinde olan rektörler sıralamasına girdi.

Bilim insanlarının performansını izlemek, bilimsel üretkenlik açısından ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan Hİndeks verileri, bilimsel atıflara göre belirleniyor. 2005 yılında Jorge E Hirsch tarafından geliştirilen sistem, sadece belirli bir sayının üzerinde atıf alınan yayınların dikkate alındığı bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Hindeksi 10 olan bir akademisyenin, en az 10 atıf alan yayını varken, hindeksi 5 olan bir başka akademisyenin atıf alan en az 5 yayını var anlamına geliyor. Yapılan çalışmaların ne kadar etkin olduğunu göstermesi açısından “atıf” önemli bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Bir çalışmadan ne kadar bahsediliyor, ne kadar kaynak olarak gösteriliyorsa o çalışmanın da o denli önemli olduğu kabul ediliyor. Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Türkiye’de 23 üniversite rektörünün sıralamaya girdiği Hindeksinde yer aldı. Prof.Dr. Öner’in çalışmaları, bilimsel yayınlara kaynak gösterildi.

Akademik çalışmaların üniversitelerin temel varoluş nedeni olduğunu söyleyen Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Hindeksi sıralamasına girmesi ile ilgili, "Hendeks yaygın olarak bilimsel yayınların değerlendirilmesinde kullanılan endekslerden birisidir. Önemli bilimsel veri tabanlarına giren dergilerdeki yayınlara yapılan atıflarla ilgilidir. Kısacası hendeksin 15 olmasının anlamı her birine en az 15 atıf yapılmış 15 yayının bulunduğunu belirtir. Böyle bir listede bulunmaktan üniversitem adına mutlu olduğumu belirtmek isterim" ifadelerinde bulundu.

ANTALYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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