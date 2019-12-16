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Kepez’in pedal şampiyonları ödüllendirildi

İHA

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği '120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları'nın şampiyonları ödüllendirildi.

Kepez Belediyesi’nin düzenlediği ‘120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları’nın şampiyonları ödüllendirildi.
Kepez Belediyesi, bisiklet tutkunlarını ağırladı. Kepez Varyantındaki Parkfuntastic’te gerçekleşen ‘120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları’ büyük bir heyecanla yapıldı. Amatör ve profesyonel yarışmacıları buluşturan bisiklet yarışları adeta nefesleri kesti. Ormanlık arazideki zorlu parkurlarda gerçekleşen yarışlara İstanbul, Adana, İzmir, Mardin, Alanya, Antalya, Bursa, Ankara, Denizli, Isparta ve Burdur olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yarışmacılar katıldı. Yarışlar, 120 dakikada ve 3,5 kilometrelik parkurda yapıldı. Milli Bisikletçi Abdülkadir Kelleci ve Serdar Anıl Tepe’nin de katıldığı yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için 120 dakika kıyasıya pedal çevirdiler. Kepez Belediyesi’nin ‘120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları’, Antalya’daki yağışlı havaya rağmen büyük ilgi gördü.

ANTALYA

16 Aralık 2019 Pazartesi

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