Manavgat'ta “Denize Çıkar Sokaklar” dinletisi

Müzisyen Haluk Çetin ve gazeteciyazar Ayşenur Arslan’ın “Denize Çıkar Sokaklar” isimli dinletisi, Manavgat’ta büyük beğeni topladı.

Manavgat Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında her ay düzenlediği Haluk Çetin İle Manavgat Buluşmaları’nın bu ayki buluşması, gazeteci, yazar Ayşenur Arslan’ın katılımı ile Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. “Denizlere Çıkar Sokaklar” adı verilen buluşmaya, Manavgat belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yorumcu ve müzisyen Haluk Çetin’in gitar eşliğinde seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara konuklar da eşlik etti. Sohbet havasında geçen dinletide, gazeteci Ayşenur Arslan ülke gündemini ve çalıştığı televizyon kanallarındaki hikayelerini ve gazetecilik hayatını anlatırken, vatandaşlardan gelen sorulara da cevap verdi. Manavgat halkıyla buluşmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Arslan, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Dinleti sonunda Başkan Yardımcısı Halis Akkaya, plaket ve çiçek takdiminin ardından yaptığı konuşmada, deneyimli gazeteci Arslan’ın meslek bilgisi ve topluma bakış açısının kendileri için oldukça önemli olduğunu belirterek Çetin ve Arslan’a unutulmaz bir akşam yaşattıkları için teşekkür etti.

ANTALYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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