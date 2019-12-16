Trafik kazasında ölen aile Hatipler’de toprağa verilecek

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Manavgat Migros kavşağında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren dede, gelin ve torun ikindi namazının ardından Hatipler mezarlığında toprağa verilecek.

Manavgat Antalya girişinde dün gece meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren aynı aileden dede Telat Elmas, gelin Aysel Elmas ve torun Telat Elmas ikindi namazının ardından Manavgat Hatipler Mezarlığında toprağa verilecek.

Diğer taraftan kazanın meydana geldiği bölgede bulunan kavşağa tepkiler çığ gibi büyüyor. Kavşağın gerek yapımı gerekse tamamlanmasının ardından Manavgat halkının tepkisine yetkililerin kulak asmaması kazanın ardından vatandaşların tepkisine neden oldu. Kazanın meydana geldiği noktada tam yolun içerisinde bulunan kaldırıma kimse bir anlam veremiyor.

ANTALYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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