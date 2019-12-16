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Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi Yusuf'un parmaklarında dolaşım başladı

DHA

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek'in (26) fizik tedavi sürecinin geçen hafta başladığını belirterek, "Bundan sonra Yusuf'u daha yoğun fizik tedavi süreci bekliyor" dedi. Baba Mustafa Şimşek ise Yusuf'un 2-3 gündür odasında ayağa kalktığını belirterek, "Hocalarımız ve Yusuf, parmaklarında dolaşım ve hissinin olduğunu söylüyor" dedi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek'in (26) fizik tedavi sürecinin geçen hafta başladığını belirterek, "Bundan sonra Yusuf'u daha yoğun fizik tedavi süreci bekliyor" dedi. Baba Mustafa Şimşek ise Yusuf'un 2-3 gündür odasında ayağa kalktığını belirterek, "Hocalarımız ve Yusuf, parmaklarında dolaşım ve hissinin olduğunu söylüyor" dedi.
AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen ve kimliği açıklanmayan 21 yaşındaki erkek hastanın kalp, böbrekleri, kornea, karaciğeri ile uzuvları ailesi tarafından bağışlandı. Ölen gencin kolları, 25 Kasım akşamı, 2015 yılında güneş panelini tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybeden Yusuf Oğuz Şimşek'e nakledildi.
AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, operasyonun üzerinden geçen 20 günü değerlendirdi. Sorunsuz bir 20 gün geçirdiklerini aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Geçen hafta itibarıyla fizik tedavi sürecine başladık" dedi. Bundan sonraki dönemde Yusuf'u daha yoğun bir fizik tedavi sürecinin beklediğini, her şeyi yiyip içtiğini ve gezdiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Yusuf'un psikolojisi gayet sağlam, şu anda sadece ilaç dozlarını ayarlamaya çalışıyoruz. Bu beklenen süreç, onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Fizik tedavi sürecinin biraz daha oturmasını bekliyoruz, muhtemelen Yusuf'u 1015 gün içinde evine göndereceğiz" diye konuştu.
'FARKLI BİR METOT UYGULADIK'
Yusuf Oğuz Şimşek'in çift kol naklinin, yapılan 3 çift kol naklinden daha özellikli olduğunu aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Sağlık Bakanlığı bu tür izinleri her merkeze vermiyor. Bunun da amacı o merkezlerde tecrübenin artması. Dördüncü nakli yapmış olmamız nedeniyle bizim tecrübemiz ilkinden daha farklı ve çok daha rafine. O anlamda Yusuf'a biz daha farklı bir nakil ameliyatı yaptık. Ameliyatın farkı neydi diye merak ediliyor. O da şu, kasları biraz daha birbirinden ayırmadan naklettik. Sonuçlarını hep beraber bir yılın sonunda göreceğiz. Sonrasında yapışıklığın daha az olması bekleniyor. Sonucun daha üstün olacağını düşündüğümüz için farklı bir metot uyguladık. Bunun sonucunu da daha sonra yayımlayacağız" dedi.
'HASTAMIZIN PSİKOLOJİSİ ÇOK İYİ'
Yusuf'u kaza yaşandıktan sonra, ilk günden beri takip ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu:
"Yusuf kazadan sonra bize gelmişti. O süreçte de tedavilerini üstlenmiştik, çok yakından tanıdığımız bir hastamız. Bu ameliyata en başından beri çok istekliydi. O anlamda çok mutlu. Bir yılın çabucak geçmesini bekliyor. Psikolojisi gayet sağlam. Her şeyin farkında, iyi bir hasta. Her şey onun için gayet iyi gidiyor. Bir yılın sonunda inşallah hayatını idame ettirebildiğine şahit olacağız. Bir yılın sonunda kimseye bağımlı olmadan hayatını idame ettirecek düzeye geleceğini umuyorum. Sinir iyileşmesi, devamlılığı olan bir süreç. Bir yılın sonunda iyileşmekle beraber her geçen gün daha iyi olacak. 5-6 yılın sonunda bile çok fark ediyor. Fizik tedavi ile kendi hareketlerini yapmasıyla 5-6 yılın sonunda iyi şeyler bekliyoruz, fonksiyon anlamında."
'CİHAN TOPAL ÇOK İYİ'
Türkiye'nin ilk çift kol nakillisi Cihan Topal'ın da çok iyi bir hasta olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, "Çift kol naklinden sonra Cihan'ın ikinci bebeği oldu. Tüm işlerini kendi yapabiliyor. Antalya'ya kendi gelip gidebiliyor. Çok mutlu, kimseye ihtiyacı yok. Çok sağlam bir hasta, takiplerinde de hiç sıkıntısı yok, her şey iyi gidiyor" dedi.
BAŞVURU SAYISI BEKLENENDEN FAZLA
AÜ Hastanesi'ne beklediğinden daha fazla çift kol ve yüz nakli için başvuru olduğunu anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Maalesef başvuru sayısı beklediğimizden fazla. Kol bekleyenler toplum içine karışamıyorlar, izole olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Kendi hayatlarını sürdüremiyorlar. Onlar için tek alternatif kadavradan çift kol bağışı ve bu ameliyatların yapılabilmesi. Buradaki en önemli faktör de beyin ölümü gerçekleşmiş insanların ailelerinin organlarını ve dokularını bağışlaması. İşte bundan sonra süreç başlıyor. İnşallah daha duyarlı olursak, daha çok hastaya umut olacağımızı düşünüyorum. Burada en önemli faktör insanların beyin ölümünün ne olduğunu algılayıp, bizlerin anlatıp insanların daha fazla bağış yapmalarını sağlamak" diye konuştu.
5 YÜZ, 50 ÇİFT KOL NAKLİ BEKLEYEN HASTA VAR
Hasta sayısının her gün arttığını söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Yeni kazaya uğrayan hastalarla başvuru sayısı artıyor. 5 yüz nakli, 50 çift kol nakli bekleyen hastamız var. Bunu tek kol nakli bekleyenlere indirgerseniz çok daha fazla. Fakat şu an çift kol nakline izin var. Bu anlamda gerçekten nakil bekleyen hasta sayısı az değil" dedi.
'AMELİYATA HEYECANLI GİRDİ'
Anesteziyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neval Boztuğ ise Yusuf'un ameliyata girerken çok heyecanlı olduğunu, çok uyumlu bir hasta olduğunu ve rahat uyuduğunu anlattı. Prof. Dr. Boztuğ, "Anestezi açısından hiçbir problemi olmadı. Bizim açımızdan değişik vaka, ekip olarak çok yorulduk ama çok güzel sonuçları olacak bir vaka" dedi.
Yusuf Oğuz Şimşek'in moral motivasyonunun çok iyi olduğunu ifade eden babası Mustafa Şimşek, "Yusuf'u 2-3 gündür odasında ayağa kaldırmışlar. Parmaklarında dolaşım ve hissinin olduğunu söylüyor hocalarımız ve kendisi. Bu, hocalarımız ve bizim açımızdan çok mutluluk veren bir haber. Enfeksiyon açısından sakıncalı olması nedeniyle temas kuramıyoruz ancak fizik tedavisini yapan hocalarımız parmaklarını ve bileklerini oynatıp günlük tedavisini uyguluyor. Ayağa kaldırıyorlar. Araç kullanmayı çok sever. Kısa süre sonra da doğum gününü kutlayacağız" diye konuştu.

ANTALYA

16 Aralık 2019 Pazartesi

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