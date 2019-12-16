16 yaşındaki kız başından ve karnından vuran şüpheli tutuklandı

Antalya'da jandarma ekipleri yol kenarında başından ve karnından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan 16 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi kır mevkinde jandarma ekipleri yol kenarında ateşli silahla başından ve karnından vurulmuş halde bir kız buldu. İhbarın üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kızın 16 yaşındaki Rumeysa Aktur olduğu belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak olayın şüphelisinin H.İ.S. olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, H.İ.S.'yi dün akşam saatlerinde Manavgat Eski Hisar Mahallesi’nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. 4 ay önce öz ağabeyini de aynı bölgede yaraladığı belirlenen H.İ.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. H.İ.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ANTALYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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