Antalyaspor Eyüpspor karşılasmasının oynanacağı saha değişti

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ikinci maçında Eyüpspor ile yarın oynanılacak karşılaşmanın sahası değiştirildi.

İklim şartları ve yoğun yağış nedeniyle Antalya Stadı zemininin korunması amacıyla yapılan değişiklik gereği, daha önce Antalya Stadı'nda oynanacağı açıklanan karşılaşma, Kumköy Mevkii'ndeki Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Stadı'nda aynı gün ve saatte oynanacak.

Karşılaşmada, kombine bileti olan taraftarların kartları geçerli olmakla birlikte ayrıca bilet satışı da yapılacağı da duyuruldu.

ANTALYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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