İran: İsrail rejimini tanımıyoruz

ASYA Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'nda (APA) İran, İsrail rejimini tanımadıklarını belirterek, bunun kayda geçmesini istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde Antalya'da yapılan 'Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü' temasıyla gerçekleştirilen APA'nın 12'nci Genel Kurulu tamamlandı. 42 ülkenin üye olduğu APA'da 3 gün süren görüşmelerin sonuç bildirgesi açıkladı. Bildirgeye göre iki yıldır APA'nın başkanlığını yapan Türkiye'nin 20202021 yıllarında da APA'ya başkanlık yapması kararı alındı. Bildirgede ülkelerin 20222023 başkanlık için adayları olmadığı açıklandı.

İRAN: İSRAİL REJİMİNİ TANIMIYORUZ

Bildirgenin sonunda söz alan İranlı heyet, İsrail rejimini tanımadıklarını belirterek, "Geniş rapora şerh koymak istiyoruz. Bunun resmi toplantıda kayda geçmesini istiyoruz" dedi. APA'nın sekreteri, İran'ın şerh koyma talebini aldıklarını kaydetti.



ANTALYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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