Antalya'da bankada soygun girişimi (1)

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ANTALYA'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerdeki müşterileri çıkartıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.



ANTALYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:58

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AKŞAM 17:49

YATSI 19:10

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