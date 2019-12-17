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Antalya'da banka soygunu girişimi iddiası

İHA

Antalya'da bir bankaya gelen ve silahlı olduğu iddia edilen kişi, polisi alarma geçirdi.

Antalya'da bir bankaya gelen ve silahlı olduğu iddia edilen kişi, polisi alarma geçirdi.
İçeride bulunanları dışarı bırakmadığı ileri sürülen kimliği belirsiz kişi için polis alarma geçti. Bankanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis özel harekat polisi de destek veriyor.

ANTALYA

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:10
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