Antalya'da banka soygunu girişimi iddiası

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'da bir bankaya gelen ve silahlı olduğu iddia edilen kişi, polisi alarma geçirdi.

İçeride bulunanları dışarı bırakmadığı ileri sürülen kimliği belirsiz kişi için polis alarma geçti. Bankanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis özel harekat polisi de destek veriyor.

ANTALYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:49

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.