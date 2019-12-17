Kepez 3 sporcusuyla şampiyon oldu

Kepez Belediyespor Kulübü güreşçileri U15 güreş müsabakalarında 3 sporcusu ile Antalya şampiyonu olurken, bir ikincilik ve bir de üçüncülük elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen U15 güreş müsabakalarında Kepez Belediyespor Kulübü güreşçileri rakiplerinin sırtını yere getirdi. Döşemealtı Spor Salonunda yapılan Antalya U15 güreş müsabakasında Kepez Belediyespor Kulübü güreşçileri yine başarı üstüne başarı elde etti. Yapılan müsabakalarda 62 kiloda Ata Yanık, 85 kiloda Görkem Önder, 38 kiloda Canpolat Çil Antalya şampiyonu olurken, 62 kilo da Altay Yigit Tanır Antalya 2.’si, 62 kiloda Tunahan Sarı ise Antalya 3.’sü oldu. Kepez Belediyespor Kulübü güreşçileri aldıkları bu dereceler ile Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

ANTALYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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