Amatör spor kulüpleri temsilcileri, Kumluca’da toplandı

Batı Antalya bölgesinde amatör futbol kulüplerinin temsilcileri Kumluca Belediyespor Kulübü ev sahipliğinde Kumluca da toplandı.

Toplantıya, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Bulut, Kumluca, Finike, Demre, ve Kaş ilçelerinde amatör futbol kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Spor konseyinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen ASKF Başkanı Bulut, “Bölgemizde mevcut veya gelecekteki sportif faaliyetlerin bu bölgede hangi spor yapılabilir. Dağcılık, kano, yüzme, dalış güreş, karetecilik, tekvando, bunların ivedilikle, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş belediyelerimizin başkanlarının aynı masaya oturup tartışması demektir. Spor Konseyi, belediye başkanlarımızın dünden bugüne bölgemizin tarihini çıkartmalarını, sporun geçmişteki anatomisini, bu bölgede geçmişte hangi sporlar yapılmış. Gençlerimizin geleceği ve turizm açısından 4 belediye başkanımızın kafa kafaya verip konuşmalarıdır. Ben böyle tanımlıyorum. Belediye başkanları ve kaymakamlarımızın aynı masa etrafında oturup bu bölgede hangi spor dalına yatırım yaparsak, ülkemizi, dünyada daha başarılı bir şekilde tanıtabilirizin hesabını yapılması lazım” dedi.

ANTALYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:49

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.