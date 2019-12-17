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Bir babanın en ağır yükü Bir gün içinde hastaneden 4 ayrı acı haber aldı 5 kişinin bulunduğu ...

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasından arka arkaya acı haberler geldi. Kaza esnasında araçta olmayan Musa Elmas, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan önce babasının, sonra eşinin, ardından 14 yaşındaki çocuğunun ve son olarak da annesinin ölüm haberini aldı. Musa Elmas, eşi, çocuğu ve babasını aynı anda toprağa verdikten hemen sonra hastaneden gelen annesinin ölüm haberiyle yıkıldı.

Bir babanın en ağır yükü Bir gün içinde hastaneden 4 ayrı acı haber aldı 5 kişinin bulunduğu otomobilde ağır yalanan 4 kişi hastanede ardı ardına hayatını kaybetti Önce baba, sonra eş ve çocuk en son annesinin ölüm haberiyle yıkıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasından arka arkaya acı haberler geldi. Kaza esnasında araçta olmayan Musa Elmas, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan önce babasının, sonra eşinin, ardından 14 yaşındaki çocuğunun ve son olarak da annesinin ölüm haberini aldı. Musa Elmas, eşi, çocuğu ve babasını aynı anda toprağa verdikten hemen sonra hastaneden gelen annesinin ölüm haberiyle yıkıldı.
Manavgat ilçesinde hem ilçeyi hem kazazedelerin yakınlarını yasa boğan kaza önceki gece saat 21.45 sıralarında AntalyaManavgat karayolu Manavgat girişinde meydana geldi.Talat Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken ilçe girişindeki kavşağın altında kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak kavşağın beton bloğuna çarptı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü Talat Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin yakın bir akrabalarına akşam ziyaretine gittiği, kayınpeder Talat Elmas'ın aynı binada oturan gelini ve iki torununu da giderken yanında götürdüğü, baba Musa Elmas'ın ise işte olduğu için henüz eve gelmediği ve araçta olmadığı öğrenildi.

Sürücü ve gelinin ardından torun da hayatını kaybetti
Kazadan sonra ilk ölüm haberi aynı gece Manavgat Devlet Hastanesinden geldi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Talat Elmas gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastaneden Antalya'ya nakledilmek üzereyken kalbi duran ve ambulanstan indirilip kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan Talat Elmas kurtarılamadı. Talat Elmas'ın ölüm haberini alan oğlu Musa Elmas, aynı araçta bulunan annesi, eşi ve çocuğundan gelecek iyi bir haber beklemeye başladı.

Arka arkaya ölüm haberleri
Ancak Elmas'ın beklediği haber acısını iki kat artırdı. Eşi Aysel Elmas da tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti. Bir acısını dindirmeden diğeriyle yıkılan Musa Elmas'ın yıkan haber ise bu sabah saatlerinde verildi. Yine hastanede tedavi altında bulunan ve dedesiyle aynı ismi taşıyan 14 yaşındaki oğlu Talat Elmas da hayatını kaybetti. Arka arkaya gelen acı haberlerle ayakta durmakta güçlük çeken Musa Elmas, bugün ikindi namazını müteakip babası Talat, eşi Aysel ve oğlu Talat Elmas'ı aynı anda yan yana kazılan mezarlarda toprağa verdi. Mezarlıkta yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Musa Elmas, ailesinin mezarına su dökerken dayanamayıp suyu bıraktı ve mezarın başından ayrıldı. Musa Elmas, dördüncü acı haberi de yakınlarını toprağa verdikten sonra geldiği evinin önünde bulunan taziye çadırında aldı. Aynı kazada ağır yaralanan annesi Emine Elmas'ın da Antalya'da tedavi altında bulunduğu özel bir hastanede hayatını kaybettiği haberi kendisine ulaştırıldı. Aynı gün içinde olay yerine gelip yaralıların hastaneye götürüldüğünü öğrenen ve bir umutla hastanelere akın eden yakınları 17 saat içinde dört ölüm haberiyle adeta yıkıldı. Anne Emine Elmas'ın da yarın ölen eşi, gelini ve torununun yanına defnedileceği bildirildi.
Kazadan yaralı olarak kurtulan ve hayatta kalan ailenin küçük kızı Büşra Elmas'ın ise tedavisinin sürdüğü ve durumunu iyi olduğu öğrenildi.

ANTALYA

17 Aralık 2019 Salı

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