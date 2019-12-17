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Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu - Yeniden

DHA

ANTALYA'da, banka şubesine giren Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev (40), güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alarak, çalışanları ve personeli dışarı çıkarttı. 1 saatin sonunda ikna edilen Orziev, teslim oldu. Gözaltına alınıp, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Orziev'in elindeki tabancanın da kurusıkı olduğu belirlendi.

ANTALYA'da, banka şubesine giren Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev (40), güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alarak, çalışanları ve personeli dışarı çıkarttı. 1 saatin sonunda ikna edilen Orziev, teslim oldu. Gözaltına alınıp, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Orziev'in elindeki tabancanın da kurusıkı olduğu belirlendi.
Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, özel bir banka şubesine saat 09.45 sıralarında gelen Jamoliddin Orziev, belinden tabanca çıkartarak, banka güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'u rehin aldı. Vücuduna koli bandı sarılı olduğu görülen Orziev, "Çantamda 3 kilo bomba var, herkes dışarı çıksın" dedi. Orziev, banka çalışanlarına "Dışarısı soğuk, montunuzu alın, üşürsünüz. Bir saat sonra döneceksiniz zaten. Merak etmeyin" dedi.
Personelin ve müşterilerin çıkmasının ardından banka şubesinde, Orziev, güvenlik görevlisi Gürkan Yurt ile o sırada lavaboda olan çaycı dışında kimse kalmadı. Güvenlik görevlisinin tabancasını da alan Orziev, çalışanların ve müşterilerin çıkmasının ardından şubenin kapısını içeriden kilitledi.
ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi. Bankanın bulunduğu cadde araç ve vatandaşların geçişine kapatıldı.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek, ekiplerin koordinasyonunu sağladı. Polisin geldiğini gören Orziev, rehin aldığı iki kişiyle birlikte banka şubesinin üst katına çıktı.
BİR SAAT SONRA İKNA EDİLDİ
Bir süre sonra banka şubesinden giren iki polis, Jamoliddin Orziev'le görüştü. Özbekistan vatandaşı olduğu öğrenilen Jamoliddin Orziev, polise, "Benim her şeyimi elimden aldılar, yetkili birisiyle görüşmek istiyorum" dedi.
Orziev, olaydan 1 saat sonra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilerek teslim oldu. Banka şubesinden çıkartılarak gözaltına alınan Orziev, ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü. Orziev'in tabancasının ise kurusıkı olduğu belirlendi.
'ŞAKA ZANNETTİK'
Banka şubesi çalışanları, olay anında büyük korku yaşadıklarını belirtti. Sadece cep telefonlarını alarak şubeden çıktıklarını anlatan çalışanlar, başka hiçbir şey alamadıklarını söyledi. Panik halinde dışarı çıktıklarını söyleyen banka çalışanları, önce bunun bir tatbikat ya da şaka olduğunu, sonradan gerçek olduğunu fark ettiklerini belirtti.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ŞÜPHELİ TESLİM OLDU
Antalya Valiliği'nde yapılan açıklamada, banka şubesinde yaşanan rehin alma olayını gerçekleştiren şüphelinin teslim olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Bugün saat 09.45 sularında Antalya Konyaaltı Caddesinde Özbekistan uyruklu 1979 doğumlu doktor olduğunu söyleyen erkek bir şahıs, elinde kurusıkı bir tabanca ile bir banka şubesine girmiş ve şubede bulunanları dışarı çıkartmıştır. Emniyet birimlerimiz olay yerine ivedi bir şekilde intikal etmiş, kendisinin dolandırıldığını ve dolandırılması ile ilgili dikkat çekmek için böyle bir eyleme giriştiğini ifade eden şahıs, iki emniyet görevlisi ve bir banka güvenlik görevlisi tarafından ikna edilmiş ve eylem sonlandırılmıştır."
Jamoliddin Orziev'in, eşinin üzerine ev kredisi çektiği, en son dün banka şubesine geldiği belirlendi. Oturma izni bulunan Orziev'in, ikamet yerinin ise Ankara olduğu kaydedildi.

ANTALYA

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:57
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  • İKİNDİ 15:29
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  • YATSI 19:10
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